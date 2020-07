Ben jij bereid om meer te betalen voor een vliegticket?

De belangenvereniging heeft een vliegtaks laten doorrekenen, die verdubbelt bij elk volgende ticket. Bij één vakantievlucht in het jaar valt de schade nog mee: dan komt er 40 euro bovenop de ticketprijs. Daarna gaat het hard: een tweede vliegreis kost 80 euro extra en een derde vliegreis datzelfde jaar krijgt er 160 euro bovenop. Wie vier keer of vaker vliegt, betaalt dan 320 euro extra per ticket.

Praat mee

