Milou heeft een minnares: Mijn vriend weet ervan

Kinderwens

„Ik weet al heel lang dat ik biseksueel ben. Ik kan me eigenlijk niet anders herinneren dan dat ik op mannen en op vrouwen val en ik heb ook diverse relaties met mannen en vrouwen gehad. Maar toen ik rond mijn 25e een heel sterke kinderwens ontwikkelde, focuste ik me toch meer op mannen. Ik gunde mijn toekomstige kinderen een vader en een moeder. Bovendien had ik geen zin in ingewikkeld gedoe met een donor.”

Hetero

„En toen kwam Sven op mijn pad. Alles aan hem is leuk. Hij is knap, ontzettend grappig, ruimdenkend, stoer, lief: ik wist meteen dat ik met hem oud wilde worden. Sven reageerde heel relaxed op het feit dat ik ook op vrouwen val. ’Als je maar altijd bij mij blijft’, zei hij nuchter. We kregen binnen vier jaar drie kinderen en voor mijn omgeving was het duidelijk dat ik een keus had gemaakt: ik was hetero geworden. Maar zo werkt het niet.”

Ex-vriendin

„Ik ben nu dan wel samen met een man; ik kan nog steeds in katzwijm vallen als ik een mooie vrouw zie. Ik fantaseer ook regelmatig over seks met vrouwen, daar ben ik tegen Sven heel eerlijk over. Zo’n acht maanden geleden kreeg ik van een ex-vriendin een berichtje op Facebook. Ze wilde weten hoe het met mij was. We waren ooit, als pubers, een paar maanden samen. Ik vond het zo tof weer iets van haar te horen, dat we besloten een keer een wijntje te gaan drinken. En toen sloeg de vonk over.”

„Ik zei meteen bij thuiskomst tegen Sven: ik voel kriebels voor Marije, ik had zo’n zin om haar te zoenen. Hij moest lachen toen ik dat zei. Hij had het al verwacht. Blijkbaar had ik, toen ik hem vertelde met wie ik wat ging drinken, een bepaalde blik in mijn ogen gehad. ’Je weet wat ik gezegd heb; als je maar bij mij blijft. Als je zo nu en dan met haar af wilt spreken, vind ik dat prima.”

Toekomst

„Ik heb daar een paar weken heel goed over na moeten denken. Wat zou ik overhoop trekken? Ik had het zo goed met Sven. En onze kinderen zouden het absoluut niet trekken dat ik er een relatie naast zou hebben. Sven en ik hebben veel gesproken met elkaar. En dan was daar natuurlijk ook nog Marije: zij was dan wel single nu, maar ik wilde haar ook niet in de weg staan alsnog een relatie met iemand te beginnen met wie ze echt een toekomst had.”

Gepest

„Sven en ik spraken met elkaar af dat we het onder ons zouden houden. We wilden de kinderen hier allebei niet mee belasten en we wilden ook niet dat ze er mee gepest zouden worden. Met Marije sprak ik af dat we wel zouden zien hoe het zou lopen tussen ons; ik maakte in elk geval heel duidelijk dat het geen polyamore relatie zou worden en dat ik 100% bij Sven wilde blijven.”

„We gaan zo nu en dan iets leuks doen en dan eindigt het met seks. Ik geniet daar enorm van. Seks met een vrouw is heel anders. Ik zie het echt als aanvulling op de seks die ik met Sven heb. We zien elkaar hooguit eens in de drie, vier weken en hoewel ik Marije heel leuk vind, ben ik niet verliefd. Het is puur de seksuele aantrekkingskracht. De seks met haar bevredigt een bepaalde behoefte in mij, waardoor ik me completer voel ofzo. Ik kan het ook niet anders uitleggen.”

Jaloers

„Sven is er echt oké mee. Hij gunt mij dit. Dat is ook een van de redenen dat ik zo gek op hem ben; hij is zo onbaatzuchtig. Hij vertrouwt me, hij is totaal niet jaloers. Ik zal er ook geen misbruik van maken door bijvoorbeeld drie keer per week bij Marije te zitten. Of avonden met haar te appen. Als ik bij Sven ben, ben ik bij hem. En wij kunnen nog steeds als vanouds in elkaar opgaan tussen de lakens. Misschien zelfs wel meer omdat dit ons dichter bij elkaar heeft gebracht.”

Jij op VROUW

Wil jij ook jouw ’Tussen de Lakens-verhaal’ vertellen? Dat kan hier!