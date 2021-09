Ineke (80) wordt vaak tien jaar jonger geschat: ’Een beetje overdreven’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Het wisselt van dag tot dag. Zeker als je ouder wordt, sta je niet elke ochtend even fris op. Lichamelijk voel ik mij dus gewoon tachtig. Qua uiterlijk kan ik gelukkig wel voor iets jonger doorgaan. Ik vind het belangrijk dat ik midden in het leven blijf staan. Ik lees veel en na mijn pensioen ben ik niet stil gaan zitten. Ik heb tot mijn 73ste rondleidingen gegeven in een museum in Haarlem en ik ben ook al jaren voorzitter van een boekenclub.”

Heb je een beautygeheim?

„Was elke avond je gezicht. Ik ga nooit met een gezicht vol make-up slapen, al ben ik nog zo moe. Het verschilt enorm wat voor lotions en serums ik gebruik. Eigenlijk koop ik vooral wat er op dat moment in de reclame is. Sowieso ben ik er heilig van overtuigd dat het niet uitmaakt hoeveel je op je gezicht smeert, uiteindelijk komt het toch neer op je genen. Gelukkig heb ik op dat gebied geluk gehad. Mijn moeder en zus hebben altijd weinig rimpels gehad en ik heb voor mijn leeftijd ook nog een vrij glad gezicht.”

„Verder zorg ik ervoor dat ik goed op gewicht blijf, maar dit doe ik vooral door op mijn voeding te letten. Je zult mij niet in de sportschool vinden. Ik haat sporten. Ik vind het echt verschrikkelijk om te doen en zelfs een beetje gevaarlijk. Voor je het weet loop je op mijn leeftijd een blessure op. Nee, ik lees liever een goed boek.”

Schatten mensen jou op juiste leeftijd?

„Mensen schatten mij eigenlijk altijd jonger. Veel mensen denken dat ik een jaar of zeventig ben. Wat ik overigens ook een beetje overdreven vind hoor. Ik zie er nog best goed uit voor mijn leeftijd, maar ik zou mezelf geen zeventig jaar geven. Ik denk dat mensen mij vooral jonger schatten door mijn uitstraling. Ik lach veel en vind het belangrijk om mijn gevoel voor humor te bewaren.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn moeder zei altijd: ’Je bent niet knap, maar je hebt wel wat’. Dit klinkt misschien hard, maar ik wist wie het zei en ze bedoelde het goed. Eigenlijk moet ik ook wel bekennen dat ik mij hierbij aansluit. Ik moet het meer hebben van mijn uitstraling. Ook mag ik best tevreden zijn met mijn goede bos haar.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb altijd vrij dikke onderbenen gehad, daarom draag ik alleen maar broeken. Vroeger zag je mij nog weleens in een rok, maar die tijd is voor mij echt voorbij. Inmiddels ben ik ook minstens zes centimeter gekrompen en dan gaat alles rond je heupen zitten. Met mijn benen ben ik dus minder tevreden.”

Wat houdt je jong?

„Veel lachen en geïnteresseerd blijven. Voor mij is het niets om de hele dag uitgeblust televisie te kijken. Ik lees veel kranten en daardoor blijf je toch midden in de maatschappij staan. Vroeger was ik lid van een politieke partij en tot voor kort van het Humanistisch Verbond, maar met mijn tachtig jaar vond ik het wel genoeg geweest. Af en toe vind ik het wel jammer dat ik nu niets meer kan veranderen in de maatschappij, maar op een gegeven moment moet je jezelf bij zulk soort dingen neerleggen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik kijk terug op een rijk leven. Op werkgebied heb ik een hoop mooie dingen gedaan. Ik heb een lange periode als technisch eindredacteur bij het tijdschrift Margriet gewerkt. Na mijn pensioen ben ik aan de slag gegaan als vrijwilliger in een museum en ben ik ook nooit stil gaan zitten. Ik heb twee prachtige kinderen en een hoop (bonus) kleinkinderen waar ik trots op ben en veel plezier aan beleef. Na tachtig jaar heb ik natuurlijk wel een leven vol vallen en opstaan achter de rug, maar ik mag zeker met trots terugkijken.”

Heb je een levensles?

„Het leven is vallen en opstaan, maar het is belangrijk dat je je rug rechthoudt. Iedereen heeft te maken met tegenslagen in zijn of haar leven, maar laat je er niet klein door krijgen. Ook ik heb het weleens moeilijk gehad. Op mijn 31ste lag ik in scheiding en stond ik er alleen voor met twee kleine kinderen. Ik woonde in een afgelegen dorpje en had geen rijbewijs. Ook een baan vinden was destijds niet gemakkelijk, maar als je hard werkt en gewoon blijft doorgaan, komt het uiteindelijk allemaal wel goed.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.