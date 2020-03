’Zeg Lil’, wat een ziek gedrag!’

Beste Lil’, heb jij iets gemist, of wat? Toegegeven, ik heb mij gisteren ook naar de studio gewaagd (maar jij kijkt geen Boer zoekt vrouw denk ik?), maar ik ben na mijn werk direct weer naar huis gereden. Hoezo ben jij met jouw gezinnetje gisteren nog naar Dubai gevlogen? Omdat je daar ’huizen’ hebt? Ik ken mensen die daar echt wonen en niet naar buiten mogen!

Lil’ Kleine pronkt op zijn Instagram Story met zijn geld.

Voorbeeldfunctie

Hoezo gelden die beperkende regels niet voor jouw gezin en jouw vrienden? Hoezo krioelt iedereen in jouw zwembad nog over elkaar heen? Wat valt er te vieren met champagne? Wat moeten jouw veelal jonge fans daar wel niet van denken? Als BN’er heb je nou eenmaal een voorbeeldfunctie, dat is part of the game. Kun je daar in deze bizarre tijden niet héél even rekening mee houden? Even niet meer met iedereen knuffelen? Ook voor jezelf hoor, want tijdens deze pandemie is niemand onaantastbaar. Ook jij niet.

Zullen we anders afspreken dat je jouw - desnoods tijdelijk - exorbitante levensstijl dan in ieder geval even niet zo etaleert? Het virus niet verder verspreidt met al dat in en aan elkaar gehang? In een wereld waarin steeds meer slachtoffers vallen, is dat gewoon niet zo sympathiek. Oh en nog iets, het mag dan een nieuw virus betreffen, ik durf te wedden dat het geen onderscheid maakt tussen rijk of arm. Doe het nou maar gewoon, want soms, en je zong het al: soms moet je investeren in de (naasten)liefde. Succes!