’Ik vind het extreem moeilijk om tijdens het daten mezelf open te stellen’

Ik kan er natuurlijk ook voor kiezen om een paar jaar op m’n gat te blijven zitten te en wachten tot de eerste scheidingen erdoor zijn, maar dat is ook niet ideaal. Dan krijg ik waarschijnlijk iemand in m’n schoot geworpen met een partij emotionele bagage van heb ik jou daar. De nieuwe romance heeft dan al een rugzakje voor ie goed en wel van start is gegaan.

Drie jaar single

Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat ik zelf een clean record heb. Ik ben nu ongeveer drie jaar single. Het eerste jaar moest ik niet denken aan wat voor man dan ook, het tweede jaar waagde ik me voorzichtig aan wat dates. Daar was ik al snel klaar mee.

Mannen die nog voor je ze hebt gegroet willen tongworstelen, mannen die over niets anders praten dan zichzelf, belachelijk onbeleefd zijn tegen bedienend personeel, met zoveel flappen zwaaien dat het me sterk lijkt dat die uit de pinautomaat zijn gekomen en mannen die na een uur small talk en overduidelijk géén klik vragen wanneer het tijd is om elkaar uit te gaan kleden. Nee bedankt.

Emotionele bagage

Daar komen mijn eigen issues nog bovenop. Sinds mijn laatste relatie vind ik het extreem moeilijk om mezelf open te stellen. Want wat als iemand daar misbruik van maakt? Over emotionele bagage gesproken.

Lange tijd hield ik mezelf heel naïef voor dat Prince Charming op een dag per ongeluk tegen me aan zou stoten wanneer we tegelijkertijd hetzelfde stuk fruit willen pakken op de groente-afdeling, maar ik begin zo langzaamaan te vermoeden dat ik teveel chick flicks heb gekeken.

Nee, mijn Prince Charming staat niet tussen de tomaten te graaien. Misschien ben ik wat voorbarig, maar ik denk dat ik ‘m ben tegengekomen. Op Instagram of all places.

Spannend

Slim, grappig, niet bang om te zeggen waar het op staat en nog knap ook. Hij vindt het net als ik best spannend en daarom doen we het lekker rustig aan. We zien elkaar wanneer het zo uitkomt en er worden geen gekke ‘wat zijn we nu eigenlijk’-vragen gesteld. Ik geloof niet dat ik me eerder zo bij iemand op m’n gemak heb gevoeld. Of het een relatie wordt of niet, maakt me eigenlijk al niet meer uit. Ik ben al lang blij dat ik de bevestiging heb gekregen dat niet álle leuke mannen bezet zijn.