Seks met de buren: ’Het begon met het lenen van een hogedrukspuit’

„Ik ben vrij en taboeloos opgevoed. Als dochter van een alleenstaande, feministische hippiemoeder werd ik aangespoord om dingen te onderzoeken en grenzen te verleggen. Daar ben ik mijn moeder heel erg dankbaar voor. Mijn open mind heb ik absoluut aan haar te danken.

Ook over seks was ze heel open. ’Seks is magisch’, zei ze, ’maar je moet het alleen doen met iemand die je lief vindt, nooit tegen je zin en altijd veilig.’ Mijn vriendjes moesten altijd eerst goedgekeurd worden door mijn moeder, maar eenmaal door de ballotage mochten ze gewoon blijven slapen. Zelf ging ze weleens uit, maar ze nam nooit mannen mee naar huis.

Seksclub

Toen ik wat ouder was, vroeg ik haar waarom ze dat eigenlijk niet deed. Ze vertelde dat ze dat niet oké vond tegenover mij. En dat ze dus weleens naar een club ging; niet alleen om iets te drinken of te dansen, maar soms ook om seks te hebben. Ze vond het een fijne, veilige manier om uit te gaan en kwam zo toch aan haar trekken. Ik moest wel even slikken bij het idee. Als bijna volwassene kon ik me zelf niet zoveel voorstellen bij seks zonder liefde, maar van mijn vrijgevochten moeder vond ik het begrijpelijk en acceptabel.

Zo introduceerde zij dus het begrip ’seksclub’ in mijn leven als een leuke manier van uitgaan met benefits. Het is me sindsdien altijd blijven intrigeren. Toen mijn vriend, met wie ik nu alweer vijftien jaar samen ben, vroeg hoe we ons relatie-jubileum zouden vieren, zei ik dat ik weleens naar een swingersclub wilde. Ik vond ons leven best saai en voorspelbaar worden, een beetje avontuur kon geen kwaad.

Leuke buren

We spraken af dat we eerst eens zouden gaan kijken hoe het er achter de deuren van zo’n club aan toeging. Intrigerend, dat was het. Een wereld vol lust en fysieke liefde voor elkaar, zonder jaloezie. Maar de eerste avond bleef het bij kijken en een opwindende vrijpartij achteraf, gewoon met elkaar. Het gaf ons seksleven meteen al een boost en sindsdien werd het ons vaste uitje, een keer per maand. Totdat corona uitbrak en onze seksclub dicht moest. Echt balen.

Grappig was wel dat we ineens veel meer thuis waren en ontdekten dat we ontzettend leuke nieuwe buren hebben. Het begon met een hogedrukspuit lenen en eindigde steeds vaker met leuke gesprekken en borrels die in de tuin begonnen en binnen verder gingen. Op een bepaald moment viel hun oog op een kaart van de swingersclub die op tafel lag. ’Voor al onze vaste klanten,’ stond erop. Er zat een tegoedbon in voor een fles wijn, voor als we van het RIVM weer naar de club mochten.

Seksbuddy

Hun nieuwsgierigheid was gewekt en wij voelden ons met hen inmiddels vertrouwd genoeg om over onze swinguitjes te vertellen. ’Wat ondeugend. Dat hadden we niet van jullie verwacht,’ zeiden ze knipogend naar elkaar. Wat bleek, onze buren hebben elkaar tien jaar geleden ontmoet in een of ander hedonistisch vakantieoord, waar ze sindsdien elk jaar een weekje naartoe gaan om hun seksleven spannend te houden. Maar dat kon dus niet doorgaan vanwege corona. Ze zaten er net over te denken om online een stel te gaan zoeken om mee te swingen…

In plaats van borrelavondjes, hebben we sindsdien dus af en toe een swingavond met onze buurtjes. De ene keer bij hen, de andere keer bij ons. Superleuk!

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

