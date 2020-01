Daghoroscoop 20 januari

VANDAAG JARIG

Als spiritualiteit u al enige tijd bezighoudt, zal dat dit jaar nog vaker uw denken beheersen. U zult daardoor geestelijk groeien en dat kan tot gunstige ontwikkelingen leiden in uw carrière en tot succes. Uw financieel inzicht neemt verder toe, met als gevolg dat u meer zult gaan verdienen.

RAM

Een onplezierige gebeurtenis kan u uit uw vertrouwde omgeving rukken. Deel uw emoties met uw partner en zoek samen een oplossing voor een langdurig dilemma. Mijd riskante investeringen; u bent nu niet voldoende op de hoogte.

STIER

Bereid u goed voor als u veel plannen hebt die u allemaal wilt uitvoeren. U hebt niet alles in de hand en kunt gefrustreerd raken als een afspraak niet doorgaat. Ontspan, morgen is er weer een dag. Let op uw voeding en zorg voor beweging.

TWEELINGEN

Hoewel de behoefte aan meer romantiek in uw leven begrijpelijk is moet u geen gekke dingen doen. Wees u bewust van uw plichten. Een goed bedoeld advies zal niet zijn wat u het liefst hoort, maar is het waard te overdenken.

KREEFT

Let op kleinigheden, vooral waar het uw gezondheid betreft. Doe research naar iets wat u bezighoudt, maar maak u er niet te druk over. Zorg voor lichaamsbeweging en let op hetgeen u eet. Zorgeloosheid kan u opbreken.

LEEUW

Grote voorzichtigheid kan onder bepaalde omstandigheden goed zijn maar kan u er ook van weerhouden vorderingen te maken. Zoek de balans tussen de kat uit de boom kijken en goed uitkijken. Een juridische kwestie moet worden aangepakt.

MAAGD

U kunt veel geld verdienen door producten van eigen hand te verkopen of op te treden voor publiek. Dat komt goed uit als uw partner voor onvoorziene uitgaven komt te staan. Wees extra voorzichtig onderweg; laat u niet afleiden.

WEEGSCHAAL

Huis en gezin zijn belangrijk voor u en misschien denkt u af en toe met weemoed aan uw jeugd. Tracht in uw hang naar aandacht niet te veel tegelijk te doen of te veel mensen ter wille te zijn. Gebruik uw zelfvertrouwen en kracht.

SCHORPIOEN

U bent vandaag perfectionistisch ingesteld waardoor details u niet zullen ontgaan. Een geschikte dag om achter de schermen te werken en na te denken. Als u weet wat u wilt bereiken kunt u daarvoor nu de nodige stappen zetten.

BOOGSCHUTTER

Met uw charme zult u mensen aantrekken die deel willen uitmaken van uw bestaan. Een vraag die u zich de laatste tijd stelt kan worden beantwoord. De kosmos heeft de neiging u meteen te leveren waaraan u behoefte hebt.

STEENBOK

Een gebeurtenis thuis kan uw plannen in de war sturen of er de oorzaak van zijn dat u te laat op een afspraak komt. Ga daar de rest van de dag niet onder gebukt. Zoek het gezelschap van vrienden met wie u altijd kunt lachen.

WATERMAN

Doordat iets uw gedachten in beslag neemt kunt u verstrooid zijn. Probeer u constant bewust te zijn van hetgeen u zegt en doet zodat u niet humeurig overkomt op anderen en botsingen voorkomen kunnen worden.

VISSEN

Houdt u niet bezig met het geld van anderen; uw intuïtie staat niet op scherp. Ook de eigen financiën kunnen wat chaotisch zijn. Een dure aankoop tijdens een financieel zwakke periode kan u parten spelen. Wees heel voorzichtig.

