Amber had anorexia: ’Ik sloeg door en vergooide mijn leven’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Ik wil genieten van het leven. Dat doe ik door dingen te doen waar ik blij van word, zoals bakken en tuinieren, maar ook door volledig mezelf te zijn. En ik probeer positief te blijven; wat er ook gebeurt.

Voorheen was dat heel anders. ’Moet ik weer hebben’, dacht ik als er iets vervelends gebeurde. Het leven vond ik absoluut geen feestje en ik was vooral bezig met wat anderen van me vonden. Ik streefde het perfecte plaatje van een slanke en succesvolle vrouw na. Daarin sloeg ik steeds verder door met boulimia en uiteindelijk anorexia, als gevolg.”

Hoe heb je jouw eetstoornissen overwonnen?

„Toen ik mijn vriend leerde kennen en een relatie met hem kreeg, zat ik midden in mijn eetstoornis. Dat was enorm confronterend. Ineens moest ik rekening houden met iemand die wél een normale leefstijl had. Ik besefte hoe ik mijn leven aan het vergooien was en zocht eindelijk hulp.

Mentaal én fysiek ging het slecht. Mijn haar viel uit, nagels braken af en ik was doodongelukkig. Er volgden veel en verschillende soorten therapie. Dat was loeizwaar, maar het heeft zijn vruchten afgeworpen. Het gaat nu goed met me; sinds april dit jaar heb ik geen therapie meer nodig.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Samen met mijn therapeut heb ik een ondergrens van 65 kilo opgesteld. Daar mag ik absoluut niet onder komen. Gebeurt dat wel, dan moet ik direct aan de bel trekken. Ik wil wel benadrukken dat deze grens voor mij persoonlijk is opgesteld, dus gebaseerd op mijn lichaam en wat ik nodig heb. Die grens is voor iedereen anders.

Ik ben 1 meter 82 en weeg nu zo’n 67 kilo. Daar voel ik me goed bij. Ik zit lekker in mijn vel en heb weer een gezonde relatie met eten en sporten.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Bij het ontbijt eet ik yoghurt met fruit, noten en zelfgemaakte granola. Ik lunch met vier belegde boterhammen en eet tussendoor wat fruit of een bakje yoghurt met pitten en zaden. ’s Avonds staat er een warme maaltijd op het menu, pasta bijvoorbeeld. De dag sluit ik af met een stroopwafel en een kop cappuccino.

Dit eetplan heb ik samen met een diëtiste opgesteld. Ik heb de structuur nodig, want anders vergeet ik soms te eten. Tegenwoordig is dit plan echter meer een richtlijn; ik wijk er steeds vaker van af. Zo ontbijt ik soms met pannenkoeken of bestel ik een broodje carpaccio als ik uit lunchen ga. Ik kan zelfs weer genieten van een driegangenmenu!”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Sporten was onderdeel van mijn eetstoornis. Ik wilde alleen maar afvallen en ging wel zes keer per week mountainbiken of naar de sportschool. Ook tijdens therapie. Na een tijdje moest ik daar van mijn therapeut helemaal mee stoppen. O, wat vond ik dat een ramp! Sporten was mijn compensatie voor eten.

Sinds driekwart jaar ben ik, onder begeleiding van een personal trainer, weer in de sportschool te vinden. Mountainbiken heb ik ook opnieuw opgepakt; dat doe samen met mijn vader. Er is wel één regel: er zijn ’maar’ drie sportmomenten per week toegestaan. Dat was best lastig om te accepteren, maar inmiddels ben ik er blij mee. Dankzij de rustmomenten en een gezond eetpatroon zijn mijn sportprestaties beter dan ooit!”

Hoe hebben de eetstoornissen jouw leven beïnvloed?

„Ze hebben van mijn zeventiende tot mijn vierentwintigste mijn leven bepaald. Leeftijdsgenootjes leerden zichzelf kennen en maakten nieuwe vrienden, maar dat zat er voor mij niet in. Ik ben eigenlijk nooit uitgegaan en had de pest aan sociale activiteiten. Uitjes met familie of vriendinnen manipuleerde ik, zodat we nooit rond etenstijd afspraken.

Mijn lichaam kreeg natuurlijk veel te verduren; dat bleek wel uit de darmproblemen die ik had. Gelukkig ben ik ook op dat gebied hersteld en is er geen sprake van blijvende schade.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Feestdagen zijn soms moeilijk. Van die tafels vol met eten, weet je wel. Dat kan heel overweldigend zijn. Ik heb geleerd om op zo’n moment hardop uit te spreken hoe ik me voel. Dat helpt. De eetstoornis, die dan actief wordt, verliest zo namelijk gelijk zijn power.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik zou graag wat spontaner en flexibeler willen zijn. Verder ben ik tevreden. En trots, want ik ben echt van ver gekomen.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Op mijn Instagramaccount ’eetgekkie’ deel ik mijn inzichten en herstelproces. Daar krijg ik veel reacties op van mensen die iets soortgelijks meemaken. Dat vind ik mooi, zeker omdat diezelfde mensen mij ook steunen als ik eens een moeilijk moment deel.

Het liefst start ik binnenkort met een begeleidingstraject voor mensen die hulp zoeken voor hun eetstoornis, maar eerst op een wachtlijst geplaatst worden. Ik wil voor die mensen klaarstaan met advies en een luisterend oor, zodat ze er in de tussentijd niet alleen voor staan. Dat is iets dat ik zelf erg heb gemist. Misschien klinkt het gek dat iemand die zelf nog herstellende is anderen hiermee helpt, maar juist daardoor kan ik me goed inleven en begrijpen wat ze nodig hebben.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Geloof in jezelf en laat je niet leiden door de mening van anderen. En zoek hulp als je dat nodig hebt, zeker als je een eetstoornis hebt of die kant op lijkt te gaan. Therapie heb ik als heel moeilijk ervaren. Het was klote en geen leuke route, maar het was het waard. Ik heb mijn leven terug.”

