VROUW Magazine Claudia vindt liefde via Tinder: ’Hij wilde zijn huis te koop zetten en het land uit’

Door Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

„Hij bleek een oldtimer te hebben, waarmee hij mijn hart stal.” Ⓒ Feriet Tunc

Claudia van Eersel-Meijer (51) leerde Erik van Eersel (51) in 2016 kennen via Tinder, en is inmiddels met hem getrouwd. Zij is debiteurenbeheerder en heeft één kind (25), hij is signmaker en heeft drie kinderen (19, 16 en 14).