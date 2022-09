Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & opinie ’Het is moeilijk om de (harde) werkelijkheid onder ogen te zien’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

In de psychiatrie wordt de term ‘derealisatie’ gebruikt bij iemand die de grip op de werkelijkheid dreigt te verliezen en dan ook psychotisch kan worden. Het is een toestand die door angst wordt gevoed, als ook enorme angst oproept. Om geestelijk gezond te blijven is het daarom belangrijk om realiteitszin te hebben en te houden.