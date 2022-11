’Ik ben bewust slordig met de pil’

„We zijn ruim vijf jaar bij elkaar en hebben al meerdere keren hardop uitgesproken dat we graag een gezinnetje willen. Maar mijn vriend wil wachten tot we over de dertig zijn, hij vindt 27 nog te jong.

Rammelende eierstokken

Dat zit nou eenmaal zo in zijn hoofd, rechtlijnig als hij is. Ik heb hem een paar keer proberen over te halen, maar hij houdt koppig vol. ’Eerst een keer trouwen’, roept hij dan ook nog. En hij heeft mij nog niet eens gevraagd!

Mijn beste vriendin heeft net een kindje gekregen en mijn zus is zwanger van de tweede. Ook onze buurvrouw, waar ik veel mee omga, is zwanger. Dat mijn omgeving er zo mee bezig is, maakt mijn wens alleen maar sterker; ik heb echt rammelende eierstokken.

Huwelijk

Ik word helemaal week als ik een baby zie en ik droom letterlijk van zo’n klein mensje in mijn armen. Als ik dan wakker schrik en ik besef dat dit er voor mij voorlopig nog niet inzit, voel ik me leeg en ben ik ook even heel verdrietig.

Echt goede argumenten om langer te wachten, heeft mijn vriend niet. Ja, dat huwelijk, maar dat hoeft van míj dan weer niet. Een samenlevingscontract is ook goed, toch? En dat hebben we al lang.

Een nieuw hoofdstuk

We hebben een leuk huis en ik kan prima een paar dagen minder gaan werken want financieel hebben we het ook goed. We hebben al de nodige reizen gemaakt en zijn volop uit geweest. Ik vind het tijd voor een nieuw hoofdstuk.

Ik denk dat hij bang is dat zijn leven te veel verandert. Dat hij de stap zo groot vindt, dat hij het daarom maar voor zich uit blijft schuiven. Maar soms moet je even een zetje krijgen, vind ik. Dat hoop ik hem nu te geven door slordig met mijn pil om te gaan.

De pil

Het is niet zo dat ik de pil helemaal niet meer slik, maar ik vergeet het gewoon wel eens. Bewust ja, in de hoop dat ik daardoor zwanger raak. Dan zal hij in het begin misschien wel wat boos reageren, maar als hij het zo graag wil voorkomen, kan hij zelf ook de voorbehoedsmiddelen regelen, niet?

Ik doe dit nu drie maanden en merk aan mezelf dat ik steeds ’slordiger’ word. Gisteren drukte ik een pil ’per ongeluk’ uit de strip boven het toilet. ’He jeetje, wat onhandig’, zei ik nog lachend hardop - in mezelf natuurlijk.

Ik voel me er wel schuldig over, maar mijn kinderwens is gewoon vele malen sterker. Ik houd nu weliswaar geen rekening met zijn plannen, maar hij houdt ook geen rekening met wat ík graag wil. Telt dat dan niet even zwaar?

Geheim

Het zou het beste zijn als we er eens een goed gesprek over hebben, maar mijn vriend is niet bepaald een prater. Ik hoop gewoon dat ik hem binnenkort met het blijde nieuws kan overvallen.

Misschien beken ik hem dan later wel, als de kinderen de deur uit zijn, hoe het destijds echt is gegaan. Maar voor nu houd ik mijn geheim voor me. Eerst maar eens zien of het zwanger worden überhaupt lukt. Ik kan in elk geval bijna niet wachten tot ik overtijd ben…”

De Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.