Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Sylvia Geersen: ’Als ik verliefd ben wil ik er nú werk van maken’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

In 2006 werd ze tweede in het eerste seizoen van ’Hollands Next Top Model’ en vanaf dat moment was het leven van Sylvia Geersen (36) één grote achtbaan. Binnenkort begint ze met een nieuw avontuur als Jehova’s getuige en als de nieuwe Bachelorette.