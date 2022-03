Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Kirsten: ’De grijze haarkleur maakt me zachter, vriendelijker en minder streng’

Door Vivienne Groenewoud Kopieer naar clipboard

„Op het vliegveld van Las Vegas haalde een bewaker mij uit de rij. Ik schrok omdat ik dacht dat hij me van iets verdacht, maar hij vond mijn haar gewoon zo leuk dat hij een foto wilde maken voor zijn kapper!” Ⓒ Violaine Chappalaz

Natuurlijk grijs mag weer. Sterker: het is nog trendy ook. Kirsten Kok (64) stopte met verven en draagt haar grijze manen met trots. Al moest ze wel eerst over een drempeltje heen. Ze heeft een praktijk voor psychotherapie en coaching, is getrouwd en heeft zes volwassen kinderen en drie kleinkinderen. Ze is nu tien jaar verfvrij.