Vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen: dit moet je weten

Vrouwen zijn vruchtbaar vanaf het moment dat zij voor de eerste keer menstrueren, vertelt Nap. „Ongeveer twee weken voor hun menstruatie hebben vrouwen een eisprong, vanaf die eerste eisprong zijn ze vruchtbaar. Je bent als vrouw niet meer vruchtbaar wanneer je stopt met menstrueren. Dit is wanneer vrouwen in de overgang komen, dat gebeurt gemiddeld wanneer vrouwen 51 jaar zijn.”

Nap geeft aan dat het niet zo is dat je op je 50e levensjaar nog even vruchtbaar bent als toen je 21 was. „Vanaf je 30e kan de vruchtbaarheid van een vrouw al een beetje afnemen. Vanaf je 36e neemt de vruchtbaarheid snel verder af. Het is daarom verstandig om, mocht je kinderen willen, hier rond je 30e mee te beginnen en niet heel veel later. Daarna wordt de kans op succes steeds kleiner.”

Roken

Naast je leeftijd is er nog een heel belangrijke andere factor die de vruchtbaarheid kan doen afnemen. „Roken is slecht voor de vruchtbaarheid. Bij vrouwen die roken zie je dat de kwaliteit en de hoeveelheid eicellen minder is dan bij vrouwen die niet roken. Ik zou daarom absoluut aanraden om niet te beginnen of te stoppen met roken, mocht je een kinderwens hebben.”

Ook geslachtsziektes kunnen de vruchtbaarheid aantasten. „Geslachtsziektes zoals chlamydia kunnen ervoor zorgen dat de eileiders worden afgesloten, daardoor kunnen vrouwen onvruchtbaar worden.”

Overgewicht

Overgewicht kan ook een rol spelen in de vruchtbaarheid van vrouwen. „Wanneer een vrouw problemen heeft met haar menstruatiecyclus en daar bovenop ook overgewicht heeft, kan het zo zijn dat de vruchtbaarheid wordt aangetast.”

IVF

Nap vervolgt: „Mocht je als jonge vrouw nog niet toe zijn aan kinderen of nog niet zeker zijn over je kinderwens, kun je ervoor kiezen om op een jongere leeftijd (rond je 30e) je eicellen te laten invriezen om te voorkomen dat je op een latere leeftijd geen kinderen meer kan krijgen. Hiervoor is een IVF-traject nodig. Het is wel lastig om te bepalen wanneer je zo’n traject het beste kan ondergaan. Jonge vrouwen zijn er vaak nog niet zo mee bezig en wanneer je op een leeftijd komt waarop je na gaat denken over kinderen is de kans groot dat het al te laat is. Bovendien geeft zo’n traject geen 100 procent garantie op een kindje.”

Mannen

Er is een groot verschil in vruchtbaarheid tussen mannen en vrouwen, vertelt Nap. „Mannen kunnen tot een veel hogere leeftijd kinderen verwekken, tot ongeveer hun 70e levensjaar. Wel wordt vanaf 45 jaar het risico op problemen groter. Zo is de kans dat een kindje met concentratieproblemen of afwijkingen worden geboren, groter wanneer de vader ouder is. In tegenstelling tot bij vrouwen, maakt het bij mannen over het algemeen niet uit of ze op hun 25e of hun 35e aan kinderen beginnen. Wel zijn we momenteel een landelijk onderzoek aan het doen om uit te vinden of het bij mannen helpt om voedingssupplementen te nemen voor een betere vruchtbaarheid. Het is al bewezen dat het alcoholgebruik van een man de vruchtbaarheid tijdelijk kan aantasten. Eén biertje per dag maakt niet uit, maar heb je als man de volgende dag echt een kater, kunnen de zaadcellen tot wel 2 maanden minder zijn.”

