Silvia was draagmoeder voor haar zus: ’Af en toe grijp ik naar mijn lege buik’

„Een draagmoederschapstraject moet je niet onderschatten, maar voor ons had het de best mogelijk uitkomst. Mijn man was bang dat ik na negen maanden zwangerschap een gevoel van leegte zou ervaren, maar het voelt echt als een verrijking van mijn leven. Het einde van de zwangerschap was ontzettend zwaar. Ik had een enorme buik en kon nagenoeg niets meer. Bij de zwangerschappen van mijn twee pubers (inmiddels 12 en 14 jaar) had ik daar een stuk minder last van. Ik heb mij daarom ook echt een paar keer afgevraagd waar ik in godsnaam aan was begonnen. Gelukkig viel alles op z’n plek toen de kleine Vera op mijn borst lag.”

Warmte

„Mijn zwager, ofwel de vader, wilde graag de navelstreng doorknippen. Hierna heeft ze even bij me gelegen. Het leek me onnatuurlijk als ze gelijk bij me weg werd gehaald. Toen ik er eenmaal klaar voor was, werd ze door mijn man overgedragen aan mijn zus. Ik merkte dat er grote twijfel ontstond in de kamer. Hoe zou ik daarop reageren? Gelukkig ervaarde ik alleen maar warmte.”

„Vera is ongeveer twee weken geleden geboren en in de tussentijd heb ik haar al drie keer gezien.” Ⓒ Eigen beeld

„Ik vond het belangrijk dat de kinderen de baby zouden ontmoeten in het ziekenhuis, voordat ze met mijn zus en zwager mee naar huis zou gaan. Hierdoor hoefde ik ook niet ’alleen’ naar huis. Natuurlijk blijft het een gekke gewaarwording. Je bent een kraamvrouw zonder pasgeborene. Dat is gewoon onnatuurlijk, maar mijn lieve vrienden en familie hebben mij hier heel goed bij geholpen. Af en toe grijp ik onbewust naar mijn lege buik, maar ik heb geaccepteerd dat zulk soort momenten er nou eenmaal bij horen. Ik vind het vooral geweldig om mijn zus zo intens gelukkig te zien. Ik heb haar nog nooit zo zien stralen. Mijn zwager en zus gaan ook vol voor hun nieuwe rol als papa en mama. Zij hebben hier tien jaar op gewacht, dus genieten zelfs van de poepluiers en gebroken nachten.”

Meegenieten

„Vera is ongeveer twee weken geleden geboren en in de tussentijd heb ik haar al drie keer gezien. Vanmiddag ga ik weer naar haar toe om even te knuffelen. Mijn zus heeft na de geboorte meteen de moederrol op zich genomen, waardoor zij geen enkel moment heeft gevoeld als mijn eigen dochter. Ik heb haar gedragen en het leven gegeven, maar mijn zus is haar moeder. Zij begeleidt haar in dit leven en ik mag vanaf de zijlijn meegenieten. Toch weet ik nu al dat we voor altijd een onbeschrijfelijke band zullen hebben. Door alle foto’s en video’s die mijn zus doorstuurt voelt het ook echt alsof wij onderdeel zijn van hun kraamtijd. Het is heel bijzonder.”

„Als Vera wat ouder is, zullen wij niet geheimzinnig doen over hoe zij op deze wereld is gekomen. Zij zal altijd weten dat ze in de buik van haar tante heeft gelogeerd. Dat is geen geheim. Er hangt zelfs een foto in haar babykamer, waarop te zien is dat ik hoogzwanger ben. Mijn zus en zwager zullen al haar vragen beantwoorden als de tijd rijp is. Zelf probeer ik mij daar maar niet te veel mee te bemoeien. Dat wil ik bij de ouders laten.”

Marathon

„Het draagmoederschapstraject was zwaar, maar het wondertje was het voor mij meer dan waard. Als je hiervoor kiest moet je goed bij jezelf nagaan: kan ik dit en past het ook bij mij? Draagmoederschap is niet makkelijk. Zeker de laatste paar weken waren zwaar. Het is net als het einde van een marathon. Je weet dat het pittig is, maar je weet pas echt hoe het is als je het einde van de marathon loopt. Voor ons heeft het gelukkig heel goed uitgepakt. Ik ben er goed uitgekomen, het kindje is gezond en haar papa en mama doen het fantastisch.”