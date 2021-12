Kim eet graag sushi: deze feestelijke gerechten maak je makkelijk thuis

Flaming Sake Roll

De chefs van A-Fusion pasten een paar van Kims favoriete gerechten zo aan dat wij ze ook thuis kunnen maken.

Benodigdheden sushirol voor vier personen

1 pakje krabsticks

2 eetrijpe avocado’s

1 komkommer

100 g dungesneden zalm

woksaus Japanse teriyaki

Japanse mayonaise

1 sushi-kit Saitaku (AH)

potje wilde zalmeitjes

crème brulee brander

Bereidingswijze sushirol

Stap 1

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing.

Stap 2

Snijd de avocado en komkommer in dunne reepjes en de zalm in vierkante plakjes van ongeveer 3 x 3 cm.

Stap 3

Bekleed het rieten matje met vershoudfolie tegen het plakken en leg er een norivel op. Bekleed het zeewier met een laagje rijst en draai ’m om op het matje. Leg 2 krabsticks, wat komkommer en avocado in het midden van rijst. Rol dan het geheel strak op met het matje.

Stap 4

Leg vervolgens 4 à 5 plakjes zalm dakpansgewijs op de rol. Druk het geheel nog één keer aan en snijd voor het serveren in 8 gelijke stukken.

Stap 5

Sprenkel in een zigzaggende beweging de mayonaise over de sushi en flambeer de zalm. Verdeel als laatste wat woksaus en de viseitjes erover.

Muck: „Heb je gezien dat ik met stokjes kan eten? En als-ie eraf valt, prik ik de sushi er gewoon aan.”

Indo Satay Daging

Benodigdheden voor zestien stokjes

1 kilo ossenhaas

1 rood pepertje

2 tenen knoflook

1 rode ui, fijngesneden

1 witte ui, gehakt

150 ml ketjap manis

3 el olijfolie

1 limoen (en 1 tl rasp)

2 tl sambal oelek

1 tl knoflookpoeder

1 bakje gebakken uitjes

zout en peper naar smaak

normale satéprikkers

Bereidingswijze stokjes

Stap 1

Snijd de ossenhaas in blokjes van 3 x 3 cm. Marineer met zout, peper en 2 à 3 el ketjap. Laat minimaal 1 uur intrekken.

Stap 2

Voor de saus: fruit in een steelpan de witte ui en gesneden knoflook in de olie. Doe er vervolgens de rest van de ketjap en het knoflookpoeder bij. Laat het geheel warmen en voeg 2 el gebakken uitjes en de limoenrasp toe.

Stap 3

Verwarm 1 à 2 minuutjes extra en haal van het vuur. Rijg drie blokjes vlees aan een prikker en bak in een gril- of koekenpan in zo’n drie minuten goudbruin.

Stap 4

Leg de stokjes op de borden, verdeel de saus erover en garneer met reepjes rode ui, gebakken ui, een paar ringetjes rode peper en een schijfje limoen.

Youp: „Ik doe mijn broek uit, want ik heb geknoeid. En ik wil met Ted op de foto. Met stokjes. Kan dat?”

Chinese five spices brownie met kokosijs

Benodigdheden brownie met ijs voor vier personen

225 g boter

110 g pure chocolade (minimaal 72% cacao)

2 eieren

1 eierdooier

330 g suiker

1 tl vanille-extract

1 tl Chinese 5 spices powder (Jonnie Boer)

125 g bloem

25 g cacaopoeder

1 zakje kokosrasp

1 bak kokosijs

Optioneel: 1 rood pepertje

paar takjes munt

bakvorm 20 x 20 cm

bakpapier

Bereidingswijze brownie met ijs

Stap 1

Verwarm de oven voor op 175 graden. Bekleed de bakvorm met bakpapier.

Stap 2

Smelt de chocolade met de boter au bain-marie en laat afkoelen.

Stap 3

Klop de twee eieren plus de extra dooier met de suiker en het vanille-extract in ongeveer 5 minuten tot een schuimige massa. Spatel de afgekoelde chocolade erdoor tot er een egaal geheel ontstaat. Voeg de bloem en de 5 spices toe en spatel het er voorzichtig door.

Stap 4

Giet het beslag in de vorm en bak de brownies in 40 minuten bruin. Laat even afkoelen.

Stap 5

Ontpit de peper en snijd in dunne reepjes. Leg een stuk van de brownie op een bordje, besprenkel met het pepertje, de kokosrasp en een blaadje munt. Serveer met een bolletje kokosijs.

Kim: „We vierden de feestdagen vaak in Oostenrijk, maar dit jaar bestellen we misschien sushi en eten we met vrienden en familie thuis.”

