Daghoroscoop 23 januari

VANDAAG JARIG

In uw carrière worden veranderingen voorzien; dat is goed nieuws voor schrijvers, journalisten en degenen die actief zijn in de advertentiewereld en marketing. Een waarschuwing echter, u bent snel geneigd verbaal uit de bocht te vliegen en ruzie te zoeken. Beheers u, kortom.

RAM

Een goed moment om met een aanvullende opleiding te starten. Alles wat u in beweging brengt en in contact met andere mensen is goed voor u. Verjaag de spinnenwebben in uw geest met frisse buitenlucht en kijk naar de toekomst.

STIER

Verzet u niet tegen het lot. Er zitten veranderingen in de lucht. Sta ervoor open en durf onconventioneel te denken. Verandering van omgeving zou u trouwens ook goed doen. Wees bereid om snel en veelvuldig uw koers te wijzigen.

TWEELINGEN

Een vriendschap kan uitgroeien tot een liefdesrelatie en ook als het daar niet van komt zult u het samen leuk hebben. Voor alleenstaanden is romantiek beschikbaar, maar u moet zelf bepalen of u daar tijd voor wilt vrijmaken.

KREEFT

Graaf diep als u informatie inwint; u kunt op bedrog en onoprechtheid stuiten. Raak niet over uw toeren – het is van belang u onafhankelijk te blijven opstellen. Mijd verwarring en onenigheid. Vraag het als u iemands hulp nodig hebt.

LEEUW

In uw beroepsleven lijkt de bewolking op te trekken; een nieuw project belooft mooie inkomsten. Als u discipline aan de dag legt en hard werkt zal het prima met u gaan. Overwin een negatief zelfbeeld; u doet heel veel dingen goed.

MAAGD

Blokkades waarmee u te maken hebt gehad worden opgeruimd en het geld waarop u wacht is op komst. Een goed moment om een project te starten en te streven naar overeenstemming met partners. Uw intuïtie is juist; u weet wat u moet doen.

WEEGSCHAAL

U kunt met vertraging te maken krijgen maar uiteindelijk zal alles toch gebeuren zoals u het wilt. Ook problemen met apparatuur of de computer zijn van voorbijgaande aard. Stoom nu op volle kracht vooruit.

SCHORPIOEN

U zult vastbesloten zijn te slagen in alles wat u onderneemt. U bent capabel en diplomatiek genoeg om recht te zetten wat fout is gegaan en zult vandaag goed kunnen samenwerken. Als u durft kunt u een ongewoon contract sluiten.

BOOGSCHUTTER

Stort u op werk dat u leuk vindt; de hindernissen die u hebt ondervonden zijn van de baan. Nu de basis is versterkt kunt u verder bouwen; gebruik uw energie en enthousiasme constructief. Wees assertief en zeg wat u denkt.

STEENBOK

Veel problemen waarmee u te maken had zullen wegebben. Schrijvers die niet op gang konden komen weten ineens hoe te beginnen; de computer die een eigen wil demonstreerde wordt getemd. Profiteer van deze harmonie.

WATERMAN

Aan vertraging en uitstel lijkt een eind te komen en datgene waarop u wacht kan binnenkort arriveren. Alles zou gesmeerd moeten verlopen, inclusief de gesprekken die u voert. Neem invitaties aan en leer nieuwe mensen kennen.

VISSEN

Hindernissen in uw werk worden opgeheven en niets zal u in de weg staan om op volle kracht vooruit te stomen. Werkzoekenden kunnen positieve reacties ontvangen op een sollicitatie of krijgen een aantrekkelijk of lucratief aanbod.

