’Demonstraties tijdens de intocht kun je kinderen niet aandoen!’

De gemeente Eindhoven is op dit moment bezig met het opstellen van voorwaarden waar de demonstranten aan moeten voldoen. Vorig jaar liep de confrontatie tussen de demonstranten flink uit de hand. Dat wil de gemeente dit jaar voorkomen.

Beide partijen claimen het kinderfeest niet te willen verstoren. „Wij komen niet om een kinderfeest te verstoren, maar om naast de mensen van KOZP te staan. Wij willen hún demonstratie voorkomen. Als zij niet komen, dan wij ook niet”, aldus Edwin Wagensveld, voorman van Pegida. Ook John van de Vorst, oprichter van Eindhoven kan het zegt de demonstratie rustig te willen houden. „We gaan geen slagveld aanrichten op een kinderfeestje.”

Social media

Op social media vraagt men zich af of de intocht van Sinterklaas - een kinderfeest!- wel het juiste moment is om te demonstreren.

