Leveren andere moeders ook weleens kritiek op jouw opvoeding?

Op de foto zien we de neefjes zoet met elkaar spelen bij een volle bak met speelgoed. Een situatie die tot voor kort nog ondenkbaar leek te zijn. Toch was het niet de reünie die de discussie onder de de foto deed oplaaien. Het gesprek onder de post ging namelijk over de armbandjes die de kleine Dré om zijn pols heeft zitten.

Moedermaffia

De moedermaffia kan niet begrijpen waarom moeder Monique de kleine Dré armbandjes laat dragen, helemaal niet met de warmte van afgelopen weekend. Daarop krijgt Monique veel bijval van haar trouwe volgers. Zo wordt er geschreven dat de moeder zich niets moet aantrekken van de negatieve reacties en dat als hij de armbandjes wil dragen, hij dat vooral moet doen. Zo creëert hij zijn ‘eigen smaak en mening’ en daar doet Monique ‘als moeder goed aan’.

Praat mee

Herken jij het als moeder dat het soms lijkt alsof je het nooit goed kan doen? Is deze situatie herkenbaar voor jou? Of hebben andere moeders nooit kritiek op jouw manier van opvoeden? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.