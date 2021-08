Weekhoroscoop 33 - Je wordt overvallen door een gevoel van verliefdheid, Weegschaal!

Ram

Liefde: Laat je partner gerust merken wat je wilt en vooral ook wanneer. Jullie zijn allebei wat (te) afwachtend wat de boel er niet echt spannender op maakt.

Financiën: Maak het jezelf niet moeilijker dan nodig is door alles tot in het kleinste detail te willen aanschaffen wat met je huidige hobby of liefhebberij te maken heeft. Je hebt echt niet alles nodig om voorlopig lekker je ding te kunnen doen.

Werk: Je hebt niet alleen meer structuur nodig, het is ook geen overbodige luxe om bepaalde werkzaamheden voorgoed van de agenda te schappen. Ja Ram, je leest het goed. Het leven bestaat uit keuzes, ook op het gebied van werk.

Persoonlijk: Welke problemen zijn werkelijk de jouwe en welke heb je onnodig tot de jouwe gemaakt?

Stier

Liefde: Je vindt het nu even belangrijker om samen leuke dingen te doen dan aandacht te besteden aan jullie seksleven. Niet dat het je niet interesseert, je hecht momenteel gewoon meer waarde aan een ander soort gezelligheid.

Financiën: Je vindt het lastig om zuinig aan te doen wanneer je iets ziet dat prachtig in je huis zou passen. Je hebt deze week echt een zwak voor mooie decoratie om niet te zeggen luxe accessoires.

Werk: Op je werk vinden je collega’s je wat afstandelijk waardoor ze zelf ook wat minder contact met je zoeken. En eigenlijk vind je het ook wel even prima zo, kun je je beter concentreren op je werk.

Persoonlijk: Mensen die op een positieve manier van invloed kunnen zijn op je toekomst houden je in de gaten. Zie je hen ook?

Tweelingen

Liefde: Je hebt even weinig zin om rekening te houden met de wensen van je geliefde en al helemaal als jij de laatste tijd degene bent geweest die water bij de wijn heeft gedaan. Misschien dat je partner nu jou weer wat tegemoet kan komen?

Financiën: Ondanks je wat meer kosten hebt deze week kom je er nog steeds vanaf met een leuke korting of een gulle gift van iemand die het goed met je voor heeft.

Werk: Dankzij je originele denkwijze verlopen de werkzaamheden deze week soepeler dan anders. Heb je een idee voor de ideeënbus? Dien dit dan in of ga er rechtstreeks mee naar je werkgever.

Persoonlijk: Jouw invloed op anderen is groter dan je denkt, gebruik deze vooral positief.

Kreeft

Liefde: Om te stralen heb je iemand nodig die jou werkelijk een goed gevoel bezorgt. Is dit wat je partner doet? Geweldig! Zo niet, waarom niet? Sowieso ben je zeer gevoelig voor complimentjes deze week. Begrijpelijk, maar waak voor vleiers met een dubbele agenda.

Financiën: Je vindt dat je best wat meer mag uitgeven aan jezelf en dat is ook zo. Mits met mate, je bankrekening is helaas niet onuitputtelijk.

Werk: Je hebt meer moeite met het autoriteit en krijgt geheid zin om compleet het tegenovergestelde te doen van wat je leidinggevende graag wil. Of dit ook handig is, is een tweede.

Persoonlijk: Om te bereiken wat je wilt zul je er nog iets meer tijd en energie in moeten steken.

Leeuw

Liefde: Het is een gelukkige week voor je en niet alleen in de liefde. Ook op andere levensgebieden mag je rekenen op leuke meevallers. Hoe dan ook wordt een ruzie met je partner bijgelegd en keert de rust in huis weer, dat is al een mooi begin.

Financiën: Zonder het lot te tarten of al teveel risico te nemen is dit een goed moment om een gokje te wagen. Een financiële vooruitgang, groot of klein is op handen.

Werk: Je bent zeer populair op je werk en kunt met iedereen goed overweg. Zowel met je collega’s als met cliënten en werkgever voer je leuke gesprekken waar je later nog eens je voordeel mee kunt doen.

Persoonlijk: Alles wat je kunt afronden komt niet meer terug en biedt je de ruimte om verder te gaan.

Maagd

Liefde: Samen creatief bezig zijn is wat je graag doet deze week. Wees hierbij niet te kritisch en laat je gewoon doen wat hij of zij leuk vindt.

Financiën: Houd je bij de feiten en laat je eerst overal goed informeren voor je een (grote) aankoop doet.

Werk: Je ergert je groen en geel aan een collega die er de kantjes af loopt. Verder heb je de neiging om meer werk naar je toe te trekken dan nodig is. Waarom zou je dat doen?

Persoonlijk: Je kunt jezelf pas deblokkeren als je weet waarin je je geblokkeerd voelt.

Weegschaal

Liefde: Plotseling word je overvallen door een gevoel van verliefdheid voor je eigen partner. Heerlijk om hem of haar voorbij te zien lopen en blij te zijn dat hij of zij bij jou hoort.

Financiën: Je hebt momenteel werkelijk een neus voor zaken en succes. Heb je een goed idee? Onderneem actie om een en ander ook daadwerkelijk te realiseren.

Werk: Op je werk kun je met (bijna) iedereen prima door één deur. Dit komt vooral door je loyaliteit waar ook deze week weer een beroep op wordt gedaan.

Persoonlijk: Voor je een stap doet in een onbekende richting is het fijn om iemand te kennen die jou kan steunen of op wie je kunt terugvallen als dit nodig is.

Schorpioen

Liefde: Zekerheid is belangrijk voor je, wat dit een goed moment voor jullie maakt om jezelf lange termijn doelen te stellen op het gebied van werken, wonen en sparen.

Financiën: Meer stabiliteit in je financiën is te verwachten, mede doordat je zelf de geldkraan dichtdraait en alles op alles zet om zuinig boodschappen te doen en

Werk: Goed is niet goed genoeg. Alles moet beter waardoor je haast boos wordt op jezelf wanneer je je door jezelf gestelde doelen niet haalt. Waar gaat het allemaal over Steenbok? Beter dan je best kan en hoef je niet te doen!

Persoonlijk: Degene die op dit moment het beste jouw vragen kan beantwoorden ben je zelf.

Boogschutter

Liefde: Je voelt precies aan wat je partner nodig heeft en geeft hem of haar dit met alle liefde. Zit hij of zij ergens juist niet op te wachten? Ook dit pik je feilloos op.

Financiën: Als je graag een extraatje wilt verdienen is dit een goede week om je vrienden om advies te vragen. Via via kunnen zij je wellicht aan extra werk helpen.

Werk: Je betrapt jezelf erop dat je je huidige baan wat saai begint te vinden. Het biedt je geen uitdaging meer en geeft je al helemaal geen energie. Ga je hier iets mee doen of kijk je het nog even aan?

Persoonlijk: De weg naar succes is geplaveid, je hoeft deze alleen nog maar te bewandelen.

Steenbok

Liefde: Met de juiste woorden en je liefste glimlach wind je je partner moeiteloos om je vinger. Je gevoel voor humor is hierbij de kers op de taart. Deze week krijg je alles van hem of haar gedaan.

Financiën: Heb je nog spullen om te verkopen? Dit is het juiste moment om alles op internet te zetten of via via aan de man te brengen. En je krijgt er nog een leuke prijs voor ook.

Werk: Dankzij het extra portie zelfdiscipline dat je deze week hebt kun je dingen bereiken die je eerder niet voor mogelijk hield. Maak er handig gebruik van en ga ervoor. Waarvoor? Wat je maar wilt!

Persoonlijk: Een beloning in financiële of materiële vorm is onderweg. Op het emotionele vlak valt er letterlijk nog winst te behalen door je zelf opgeworpen muurtje af te breken.

Waterman

Liefde: In de liefde gaat het fantastisch. Jij en je partner gaan een fijne week tegemoet vol gezelligheid en romantiek. Jullie hebben even geen vrienden nodig, jullie vermaken je prima met elkaar.

Financiën: Geluk is te verwachten, zeker als je al eerder ergens in geïnvesteerd hebt is de kans zeer groot dat dit nu in waarde vermeerdert.

Werk: Je wilskracht is enorm deze week, wat dit een perfecte periode maakt om je doelen na te streven en de resultaten te behalen die je voor ogen hebt. Je geduld daarentegen is helaas wat aan de zwakke kant en laat je dat nu net nodig hebben om vol te houden.

Persoonlijk: Je zit goed in je vel en bent lekker in balans. Je zorgen maken om zaken die niet relevant zijn brengt je nu onnodig uit evenwicht.

Vissen

Liefde: Je hebt even geen behoefte aan ellenlange gesprekken, vooral niet als deze over onderwerpen gaan die jou niet interesseren. Laat je partner gerust weten dat je even wat tijd voor jezelf wilt.

Financiën: Je bent totaal niet bezig met wat erin komt en wat eruit gaat. Of dat verstandig is, is een tweede maar je geniet wel volop van elke dag. Wie dan leeft, wie dan zorgt…

Werk: Juist het feit dat je nu dieper over alles nadenkt zorgt ervoor dat je graag iets doet waar je werkelijk bij betrokken bent. Word je genoeg gehoord op je werk en kun je er voldoende je eigen ideeën in kwijt?

Persoonlijk: Ontspan jezelf en zet je telefoon lekker even uit. Het lezen van andermans posts, berichtjes of andere getypte tekst kan nu onrust of irritatie veroorzaken. Tenzij het om een boek gaat.