Hoe zit het nu echt met de gratis NIPT?

Wat is de NIPT?

NIPT staat voor een niet-invasieve prenatale test. „Er wordt naar het bloed van zwangere vrouwen gekeken om daaruit vast te stellen of de baby een chromosoomafwijking zou kunnen hebben”, vertelt Professor Mireille Bekker, hoogleraar verloskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Het onderzoek test op het Edward-, Patau- en Downsyndroom. Daarnaast kunnen zwangere vrouwen ervoor kiezen om ook nevenbevindingen mee te nemen in de test. Dan kunnen ook andere chromosoomafwijkingen gevonden worden.”

Vrouwen die 11 weken of langer zwanger zijn, kunnen gewoon bloed laten prikken in het ziekenhuis of in een priklab. Vervolgens worden stukjes erfelijk materiaal, celvrij DNA, uit de moederkoek, die in het bloed van de moeder aanwezig zijn, onderzocht in een laboratorium.

„De test is helemaal zonder risico en heel accuraat. Als de NIPT aanwijzingen laat zien voor bijvoorbeeld Downsyndroom, dan klopt dat in meer dan 90% van de gevallen,” aldus Bekker.

Welke testuitslagen krijgen zwangere vrouwen?

Zwangere vrouwen kiezen voor de NIPT om te kijken of hun kind een chromosoomafwijking heeft. „Sommige vrouwen willen zich namelijk kunnen voorbereiden op een ziek kind. Andere vrouwen zouden overwegen de zwangerschap af te breken,” vertelt Bekker.

De NIPT-uitslag kan ’normaal’ zijn of een afwijkende uitslag geven. Bij zo’n afwijkende uitslag is er altijd vervolgonderzoek nodig in de vorm van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie om zeker te weten dat het ongeboren kind daadwerkelijk een chromosoomafwijking heeft.”

Die behandelingen hebben wel een miskraamrisico. Bekker: „Wat wij in het UMC Utrecht zien gebeuren, is dat de meeste vrouwen voor de NIPT kiezen, omdat ze de zwangerschap af zouden breken als zij een afwijkende uitslag zouden ontvangen. Zo’n afwijking is in de meeste gevallen namelijk heel ernstig. Baby’s met het Edward- of Patausyndroom worden vaak niet ouder dan 1 jaar.”

Waarom doen nog niet alle vrouwen de NIPT?

„Alle zwangere vrouwen krijgen een gesprek aangeboden van hun verloskundige of gynaecoloog, om geïnformeerd te worden over de beschikbare prenatale testen. Zoals de NIPT en de 13-weken en 20-weken echo. 51% van Nederlandse zwangere vrouwen kiest daadwerkelijk voor de NIPT,” vertelt Bekker.

Het onderzoek kostte eerder 175 euro en werd alleen in studie-verband aangeboden, de landelijke TRIDENT-2 studie. Je kon de NIPT dus alleen kiezen als je meedeed aan een wetenschappelijke studie. Bekker: „Voor sommige vrouwen was de 175 euro een drempel om voor de NIPT te kiezen. Ik ben heel blij met de gratis NIPT. Dit geeft iedere zwangere vrouw gelijke toegang tot zorg.”

Uit onderzoek blijkt dat het aantal vrouwen uit achterstandswijken (20%) veel minder vaak voor de NIPT kiezen ten opzichte van andere wijken (48%). „Die vrouwen krijgen nu eindelijk de mogelijkheid om zo’n test te doen. Dat vind ik zelf heel belangrijk.”

Waarom kostte de NIPT eerst geld?

„Initieel is door het Ministerie van Volksgezondheid besloten dat prenatale screenings naar chromosoomafwijkingen betaald moesten worden door de zwangere vrouw”, aldus Bekker. De gedachte was dat de betaling zou bijdragen aan het maken van een goed doordachte keuze.

„Politici vreesden toen voor een Down-loze samenleving en waren bang dat vrouwen er niet goed over na zouden denken, voordat ze hun zwangerschap zouden afbreken.” Inmiddels is uit onderzoek van het NIPT Consortium, die de TRIDENT-studies leidt, gebleken dat driekwart van de vrouwen echt een geïnformeerde keuze maken. „Ze maken een keuze die past bij hun eigen normen, waarden en overtuigingen.”

Wat is er nu veranderd?

Nu is de NIPT per 1 april 2023 gratis is en valt deze onder het bevolkingsonderzoek. „Daar ben ik heel blij mee,” vertelt Bekker. „We weten niets zeker, maar de verwachting is wel dat meer vrouwen zich zullen laten testen.”

Er zullen altijd vrouwen zijn die de test niet willen doen, omdat de uitslag voor hen niets zou veranderen. Voor hen is elk kind welkom. Zij zouden de zwangerschap niet afbreken als uit de NIPT blijkt dat hun kindje een beperking heeft. „Maar de vrouwen die de test eerst niet konden betalen, zullen nu eindelijk de mogelijkheid tot een NIPT krijgen. De overheid wil de vrouwen die minder te besteden hebben vanaf nu dezelfde kansen geven.”

