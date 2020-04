Corona treft mensen met overgewicht. Wat nu?

Verschil

Volgens Gommers is er een groot verschil in hoe het coronavirus zich ontwikkelt bij mensen met en zonder overgewicht. Dat komt waarschijnlijk omdat het coronavirus zo in elkaar zit dat het, eenmaal in de longen, makkelijker blijft plakken op vetweefsel.

Het lijkt er dus op dat dat vetweefsel een rol speelt in de verslechtering van de toestand van coronapatiënten. Die gaat achteruit, terwijl mensen met minder vet juist na 8 tot 10 dagen een herstel laten zien. Zorgelijk, want in ons land heeft de helft van de bevolking een BMI van 25 of hoger en dus overgewicht.

Obesitas

Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, zegt in Het Parool dat overgewicht voor een groot deel het gevolg van een ongezonde leefstijl is: te weinig bewegen en ongezond eten. „Het overmatige aanbod van ultrabewerkt voedsel en dranken in de winkels bevordert de overmatige inname van geraffineerde zetmeelproducten, evenals die van vetten en toegevoegde suiker en zout.

Dit leidt ertoe dat steeds meer mensen obesitas en andere chronische welvaartsziekten krijgen. Een goed werkend immuunsysteem krijg je niet door midden in een epidemie je leef- en eetgewoonten tijdelijk drastisch te gaan veranderen. Goede weerstand bouw je het beste op door, liefst al vanaf de vroege jeugd, structureel gezond te leven en te eten.”

