’Ik maak me zorgen om de extreme kledingsmaak van mijn dochter (9)’

De dochter (9) van VROUW-lezeres Chris begint zich steeds expressiever te kleden. Chris omschrijft haar kledingsmaak als ’duister’ en hoewel ze de eigenzinnigheid van haar kind bewondert, vreest ze tegelijkertijd voor pesterijen. Ze vraagt zich af of ze moet ingrijpen.

„De kledingsmaak van mijn dochter is absoluut de mijne niet”, begint Chris, die daar ook gelijk aan toevoegt dat het ook niet voor niets de kledingsmaak van haar dochter is – niet die van haar. „Dus ik begrijp heus wel dat ik haar niet zomaar kan sommeren om kleding te dragen die meer in mijn straatje past.”

„Toch overweeg ik in te grijpen. De teksten op haar shirts zijn soms ronduit luguber en ze begint ook steeds vaker donkere make-up te dragen. Daar vind ik haar écht te jong voor. Geïnspireerd door de Amerikaanse zangeres Billie Eilish heeft ze zichzelf een soort mix aangemeten tussen een skater- en gothiclook, terwijl dat in mijn ogen helemaal niet bij haar past.”

„Begrijp me niet verkeerd: ik vind het ergens ook hartstikke mooi om te zien hoe ze op deze manier een heel eigen identiteit ontwikkelt, maar ik vraag me ook af waar dit vandaan komt. Ook zie ik dat ze steeds meer uit de toon valt in de klas en ben ik bang voor pesterijen. Moet ik het desondanks laten gaan of kan ik toch iets doen?”

Niet willen sturen

Ontwikkelingspsycholoog Karla Mooy legt uit dat het belangrijk is om als ouder je kind niet te veel te willen sturen. „Het kan natuurlijk zijn dat je je ergens zorgen om maakt en dat je die zorgen met je kind wilt delen, maar daarvoor is het eerst belangrijk om hem/haar erkenning te geven. Benoem bijvoorbeeld dat je het leuk vindt om te zien dat hij/zij zo creatief is in het ontwikkelen van een eigen identiteit en dat hij/zij zelf bedenkt wat hij/zij wil en niet achter de meute aanloopt. Je kunt ook delen dat je het dapper vindt en dat je het zelf misschien niet goed zou durven.”

Ondervragen

„Door je kind op deze manier te benaderen, laat je zien dat hij/zij alle ruimte heeft om de eigen koers te bepalen. Dat is heel belangrijk voor het zelfvertrouwen van je kind; zo geef je het gevoel dat je mag zijn wie je bent – iets waar de meeste volwassenen nu zélf nota bene het vaakst mee worstelen. Je kunt vragen waarom je kind zich zo kleedt en of zij ook heeft nagedacht over de reacties van haar omgeving. Is ze ’gewoon’ een expressief creatief kind en kan het haar niet zoveel schelen wat anderen vinden? Of is haar gedrag een reactie op iets onderliggends waardoor ze niet lekker in haar vel zit? Daar ga je natuurlijk anders mee om.”

Twee soorten angst

Toch begrijpt Mooy ook de angstgevoelens van Chris. „Het is vaak moeilijk te zien dat je de macht over je kind kwijtraakt. Er zijn in dit soort situaties vaak twee soorten angst te onderscheiden. Ten eerste zijn ouders vaak bang dat ze zelf worden aangekeken op het gedrag, of in dit geval de kledingkeuzes van hun kind. Wanneer je dat voelt, moet je het lef hebben om tegen anderen te kunnen zeggen: ’Mijn kind kiest zelf en dat vind ik het belangrijkst’.”

„Ten tweede zijn ouders natuurlijk vaak bang dat er narigheid van komt door hun kind. Ze willen hun kind behoeden voor bijvoorbeeld pesterijen.” Het paradoxale daaraan, zo vertelt Mooy, is dat je daar nu juist een averechts effect mee bereikt. „Als je alles maar uit de weg probeert te ruimen voor kinderen, leren ze daar helemaal niets van. Integendeel: ze worden er vaak alleen nog maar angstiger van en durven steeds minder. Kinderen worden vanzelf sterker als ze dingen meemaken, en niet alles is altijd even leuk.”

Grenzen stellen

Maar waar het niet je taak is om je kind tegen narigheid te beschermen, is het wel jouw verantwoordelijkheid om grenzen te stellen wanneer je kind daaroverheen dreigt te gaan. Mooy: „Als je kind zich zo uitdagend gaat kleden en opmaken dat ze er in plaats van 9 jaar uit gaat zien als iemand van 12 jaar of ouder, dan is het belangrijk om haar tegen zichzelf te beschermen, mits je dat goed onderbouwd doet. Je kunt rustig uitleggen dat je kind daarmee iets uitstraalt wat ze zelf niet eens wil en dat er misschien ongewenste dingen gebeuren wanneer anderen denken dat ze ouder is dan daadwerkelijk het geval.”