Reisblogger Lisette: ’Die verre reizen kan en wil ik niet missen’

„Reizen is mijn lust, mijn leven én mijn werk. Na mijn studie ging ik meteen backpacken in Zuidoost-Azië. Naderhand deelde ik mijn tips en tricks op internet. Dat was in 2013 nog iets nieuws. Lang verhaal kort: het sloeg aan en inmiddels ben ik reisblogger van beroep.

Dat betekent dat ik, pre-corona, wel drie tot vier tripjes per maand maakte om over te schrijven. Als je alle vluchten bij elkaar optelt, kom ik er normaal gesproken wel op vijfentwintig per jaar. Daar schaam ik me niet voor. Reizen verrijkt mijn leven.

Culturen

De andere culturen, geuren, mensen; ik leer daar zoveel van. Ik sta sterker in mijn schoenen en ben flexibeler geworden. Dat leer je wel als je om middernacht nog ergens een hostel moet zoeken in een buurt die je niet helemaal bevalt.

Reizen doe je niet alleen voor jezelf. Je kunt, als je bewust reist, heel wat terugdoen voor de lokale bevolking. Een korte vlucht naar een all-inclusive resort en daar zwemmen met dolfijnen, is wat mij betreft slechter dan een verre vlucht naar een land waar ik slaap in een guesthouse, eet in een plaatselijk restaurant en shop bij de lokale winkels. Ik doe altijd iets positiefs terug.

Vliegschaamte

Natuurlijk is zo’n vlucht vervuilend, maar vliegschaamte is niet de oplossing. De trein pakken voor korte afstanden wel. Maar die verre reizen kan en wil ik niet missen. De verwondering die ik voel op andere continenten, voel ik in Europa niet.

Twee maanden thuis en het voelt alsof mijn ziel langzaam uit me wordt gezogen. Ik moet dan echt weer op pad. Een retourtje Milaan is nu misschien te goedkoop, maar vliegen moet niet alleen iets voor de elite worden. Reizen maakt zoveel rijker. Die ervaring moet voor iedereen mogelijk blijven.”