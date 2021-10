’Seks heb je niet voor een ander, maar voor jezelf’

„Schrijven is voor mij als een spiegel die voorgehouden wordt en wat ik meemaakte tijdens en na mijn zwangerschap mocht wat mij betreft echt meer aandacht krijgen. Ik ben namelijk zeker niet de enige die worstelt met een moeizaam seksleven. Ik merkte dat mijn relatie in een dip kwam en dat wilde ik niet.”

Had je zien aankomen dat het na de geboorte van je kindje anders zou worden in de slaapkamer?

„Niet echt. Ik ging heel bewust de zwangerschap in en seks was eerder nooit een moeilijk onderwerp. Maar mijn zoontje werd ook nog eens geboren tijdens de lockdown. Corona maakte dat wij elkaar elke seconde van de dag zagen en ik geloof dat een bepaalde afstand juist heel goed werkt in een relatie. Ik werk altijd thuis, maar toen mijn partner er ineens bijkwam, zat hij af en toe echt te veel in mijn aura. Daarnaast ben je door de zwangerschap en de zorg voor een klein kind ook kapot. Het is dan ook heel makkelijk om je uiterlijk te verwaarlozen. Na twee weken zaten we als zwervers tegenover elkaar. Een baby is natuurlijk al de libidokiller nummer één, maar vervolgens niets meer doen om een beetje aantrekkelijk voor elkaar te blijven, helpt ook zeker niet.”

Vond je het moeilijk dat jullie seksleven op een laag pitje stond?

„Er bestaan relaties die fantastisch functioneren zonder seks, maar uiteindelijk is dat niet waar ik zelf voor kies. Je staat na zo’n bevalling helemaal uit. Seks staat niet hoog op je prioriteitenlijst want je hebt bijvoorbeeld pijn of bent oververmoeid. Ik kon ook helemaal niet schakelen tussen borsten voor borstvoeding of als seksueel onderdeel van mij. Het is dus zaak om eerst zelf weer terug te komen bij die gevoelens. En ik vond het vooral voor mij belangrijk om te ontdekken dat het nog allemaal werkt en zo. Je hoeft geen seks te hebben voor je man, maar vooral voor jezelf. Zeker als je er vroeger ook van genoot.”

Hoe kreeg je seks weer op de agenda?

„Heb je een tijdje geen seks dan kun je het altijd oppakken. Maar denken dat de passie vanzelf wel weer oplaait, is een utopie. Daar moet je echt zelf en samen aan werken. En daar kan masturberen bijvoorbeeld ook bij helpen. Je kunt zelf je lichaam weer aanzetten.”

Je bent altijd heel open geweest over je seksleven. Vanwaar die fascinatie?

„Ik schrijf al over seks sinds mijn afstuderen. Voorheen vooral over extremen, tegenwoordig richt ik me meer op de seks binnen een relatie. Voor mijn zwangerschap hadden mijn vriend en ik een open relatie, maar daar sta ik nu wel iets anders in. Hij was altijd een enorm leuke toevoeging op mijn eigen leven, maar door de zwangerschap werd ik afhankelijker van hem. Omdat ik letterlijk niet zonder hem kon, werd ik bang om hem te verliezen. Dat mijn geliefde mij minder sexy vond, begreep ik ook. Maar het was pijnlijk voor mijn ego toen hij aangaf het met iemand anders gedaan te hebben. Daar schrok hij weer van omdat ik dit voorheen zelfs bijna aanmoedigde. Maar de zekerheid over onze relatie komt nu wel weer terug gelukkig. En voor mezelf geldt dat ik het al een uitdaging vond om seks met mijn eigen man te hebben, dus aan anderen dacht ik al helemaal niet. We hebben wel afgesproken dat we elkaar altijd alles vertellen. Maar nu is het nog even hard werken met een anderhalf jarige in huis en zitten we qua relatie nog in de overlevingsfase. Dus ruimte voor anderen is er niet momenteel.”

Waarom heb je dit boek geschreven?

„Vrouwen moeten vaak het hardst werken als er een kind komt en uiteindelijk heeft zij zo weinig tijd voor zichzelf, dat seks echt het sluitstuk van de agenda wordt. Ik geef mannen de tip om hun vrouw wat vaker vrij te spelen, zodat zij tijd krijgt om op te laden. Neem bijvoorbeeld wat huishoudelijke taken over. Want als zij het vooral nodig heeft om met een krant in bad te liggen om bij te komen, dan is er echt geen ruimte voor seks.”