Daghoroscoop 17 februari - Probeer sterk te blijven, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Wees je bewust van jouw afstandelijke houding, waar niet iedereen van gecharmeerd zal zijn. Besef dat je mensen op afstand houdt, als zij het gevoel hebben dat er een hek om jou heen staat. Daar kun je weinig aan doen, dat is de invloed van Saturnus. Jouw leven fleurt op als je meer warmte uitstraalt.

RAM

Zaken die jou de afgelopen tijd hebben geërgerd, houden verband met jouw gezondheid. Laat je grondig onderzoeken en bedenk geen smoesjes. Kennis is macht, dus zorg dat je het nodige te weten komt. Na research volgt beterschap.

STIER

Jouw energie kan de komende dagen aan de lage kant zijn, dus neem niet te veel verplichtingen op je. Laat je niet in een depressie praten door een denkbeeldig schuldgevoel. Wees op je hoede voor oneerlijkheid onder relaties.

TWEELINGEN

Een vreemde gebeurtenis zal jou alert houden maar er kan ook een onwelkome verrassing zijn. Mensen kunnen jou verrukken en vervelen. Zeg tegen mensen die de waarheid kunnen verdragen, wat je op het hart hebt.

KREEFT

Je zult nauwelijks tijd hebben om op adem te komen als het lijkt of je overal tegelijk moet zijn. Omdat je onder druk staat, is het niet uitgesloten dat je iemand gaat uitfoeteren. Probeer niets te zeggen waar je spijt van krijgt.

LEEUW

Houd rekening met een drukke dag vol tegenstellingen en een gebrek aan logica. Je kunt op een gunstig bericht rekenen als je uit bent op promotie of meer verantwoordelijkheid. Voorkom dat kooplust jou van je spaargeld berooft.

MAAGD

Felle debatten en afwijkende inzichten zullen jouw stemming beïnvloeden. Probeer niet te fel te reageren. Binnen een vaste relatie kun je je in de steek gelaten voelen. Tracht een verschil van inzicht vanuit een andere hoek te zien.

WEEGSCHAAL

De hand uitsteken naar anderen, hen troosten en laten profiteren van jouw empathie kan een belangrijke levensvervulling zijn. Ook creatief bezig zijn of schrijven kan je dagelijkse routine een nieuwe dimensie geven.

SCHORPIOEN

Houd je zoveel mogelijk aan jouw dagindeling, anders mis je een belangrijke deadline. Een nieuwe romance kan je met zoveel passie vervullen dat jouw collega’s en vrienden horendol worden van je verhalen. Kalm aan dus.

BOOGSCHUTTER

Het kan een moeizame dag worden nu diverse kosmische invloeden jouw tolerantie en besluitvaardigheid op de proef stellen. Er kunnen besluiten worden genomen die je plannen in de war sturen. Probeer sterk te blijven.

STEENBOK

Extra inspanning kan een groter dan verwachte beloning tot gevolg hebben. Bouw echter geen luchtkastelen. Concentreer je in plaats van op jezelf eens op anderen. Ga niet in discussie over onzinnige kwesties.

WATERMAN

Controleer feiten en cijfers tweemaal en lees alle kleine lettertjes, ongeacht waarmee je bezig bent. Er kan sprake zijn van een onverwerkte emotionele kwestie waar je een oplossing voor moet zien te vinden.

VISSEN

Houd rekening met een gebrek aan energie, verwarring en negatieve invloeden. Dan ben je voorbereid op wat kan komen. Probeer niet om het iedereen naar de zin te maken, want dat lukt niet. Roddel niet met of over buren.

