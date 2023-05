Daghoroscoop 4 mei - Sterrenbeeld Boogschutter: Houd meningen voor jezelf!

VANDAAG JARIG

Jupiter is de financiële planeet van jouw partner of van wie dan ook die een grote rol in jouw leven speelt. Diegene zal het goed gaan en zal jou daarin willen laten delen. Als jij briljante zakelijke ideeën hebt is dit een prima jaar om investeerders aan te trekken die niet bang zijn een klein risico te lopen.

STERRENBEELD RAM

Je zult beter presteren dan de concurrentie als jij werk doet waarvan je houdt. Geldelijk gewin zal het gevolg zijn als je afzijdig blijft van risicovolle uitdagingen. Lach om de zwakheden van anderen en wees zuinig op jouw goede

STERRENBEELD STIER

Jouw gemoedstoestand kan vandaag wat wazig zijn en weinig reëel. Ga dus niet voor de bijl voor te dure spullen als jij gaat winkelen. Stimuleer je geest door te gaan studeren of jezelf te trainen in het gebruik van het communicatienet.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Maak er een prettige dag van met veel sociale contacten. Ga de stad in. Degenen die nog ongebonden zijn kunnen ontdekken dat er nog heel veel vis in de zee rondzwemt. Neem het initiatief en maak kennis met aardige mensen.

STERRENBEELD KREEFT

Jouw energieniveau kan aan de lage kant zijn en daar kunnen anderen ook last van hebben. Wees niet verbaasd als een afspraak wordt afgezegd of bijeenkomst niet doorgaat. Verzeker je ervan dat jij niets vergeet; kijk op de kalender.

STERRENBEELD LEEUW

Een goed resultaat wordt bereikt door strategieën en ideeën te delen met vrienden of medewerkers. Houd jouw verwachtingen realistisch en redelijk, anders word je bitter teleurgesteld als jouw plannen niet gerealiseerd worden.

STERRENBEELD MAAGD

Doe vanochtend kalm aan. Hoe belangrijk het werk dat ligt te wachten ook is, jij zult het weten te voltooien zonder je te haasten. Dromen en fantasieën die jou bezighouden kunnen jou verwarren. Probeer je te concentreren.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Streef naar evenwicht tussen jouw verlangen naar opwinding en noodzaak werk af te maken in het belang van een redelijke productiviteit. Nieuwe verantwoordelijkheden kunnen zwaar drukken maar ook jouw blik verruimen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Oude standpunten, vooroordelen of gewoonten uit jouw kinderjaren kunnen jou op het verkeerde been zetten. Houd het hoofd bij jouw werk en mijd nieuwe terreinen. Houdt je gedeisd als jij last hebt van een avondje stappen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Houd rekening met controle van jouw werkzaamheden. Verzeker je ervan dat jij op geen enkel gebied tekort schoot. Houd een mening voor jezelf tenzij je echt niet anders kunt. Een discussie kan resulteren in een machtsspel.

STERRENBEELD STEENBOK

Tegenstrijdige berichten kunnen jouw leven vandaag moeilijk maken. Als iemand anders jou niet dwarsboomt zou het jouw eigen onzekerheid kunnen zijn. Denk aan de toekomst en wees daarover niet te angstig.

STERRENBEELD WATERMAN

Op liefdesgebied kun je jezelf voor de gek houden. Luister naar familie of vrienden; hun inzicht kan beter zijn dan het jouwe. Begin met een training als jij gewicht wil verliezen of jouw gezondheid en fitness wil opkrikken.

STERRENBEELD VISSEN

Een trage start kan te wijten zijn aan griep of een virus. Blijf thuis als je denkt dat dat beter voor jou is. Bestrijd een infectie die jou bedreigt met de juiste medicatie, extra rust en veel mineraalwater. Een droom kan je aan het denken zetten.

