Daghoroscoop 23 maart - Sterrenbeeld Tweelingen: Geen makkelijke dag!

VANDAAG JARIG

Jouw sociale leven gaat dit jaar veranderen. Doordat Mars, de heerser over jouw horoscoop, zich een paar maanden gedeisd houdt, kun jij gebruikelijke restricties even afleggen. Liefde speelt dit jaar geen hoofdrol; vriendschappen daarentegen spelen alle bijrollen en kunnen worden getest.

STERRENBEELD RAM

De omgang met gelijkgestemden zal je goed bevallen en zal nuttig zijn als jij de maatschappelijke ladder wil beklimmen. Het kan essentieel zijn om een goede eerste indruk te maken. Investeer in nieuwe kleding voor een belangrijke gebeurtenis.

STERRENBEELD STIER

Ga wetenschappelijk te werk als je informatie verzamelt voor een rechtszaak of juridische kwestie. Jij kan daaromtrent ideeën hebben die niet stroken met de wet. Zorg dat je alle feiten over jezelf op een rij hebt als jij gaat solliciteren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Niets wijst op een makkelijke dag en je doet er goed aan voorbereid te zijn op tegenvallers en kwesties die jou blijven vervolgen. Soms is het raadzaam je hoofd in het zand te steken maar vandaag is oplettendheid geboden.

STERRENBEELD KREEFT

Groepsactiviteiten kunnen gunstig uitpakken en als je een advies nodig hebt op professioneel gebied kan een vriend iemand aanbevelen. Ben jij verwikkeld in een scheiding dan is dit een goed moment om de boedel te verdelen.

STERRENBEELD LEEUW

Je kan vandaag qua werk allerlei gunsten en giften verwerven als jij niet bang bent ook zelf een offer te brengen voor iemand op wie je gesteld bent. Diegene zal jou waarschijnlijk terugbetalen met veel waardering en loyaliteit.

STERRENBEELD MAAGD

Belangstelling voor buitenlandse politiek en filosofie kan je ertoe brengen verder te gaan studeren. Hoewel het de eerste jaren moeilijk kan zijn zou je een droom kunnen waarmaken en een leven gaan leiden dat voldoening schenkt.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

In balans blijven kan moeilijk zijn als jij met problemen wordt geconfronteerd. Iets wat duidelijk lijkt en recht door zee, kan een gebrek aan helderheid vertonen. Iets dat je kwijt bent vind jij terug als je er moeite voor doet.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Probeer vandaag niet jouw zin door te drukken. Onderhandelen is jouw sleutel op elk gebied. Stel je communicatief op, ontspan en heb vertrouwen in je eigen kunnen. Artiesten kunnen vandaag de kans van hun leven krijgen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Het kan een onberekenbare dag worden. Besteed een deel ervan aan jouw financiën. Een moeilijk monetair besluit kan vanzelfsprekend worden en iets van jouw werklast wegnemen. Stel je flexibel op en zo aangepast mogelijk.

STERRENBEELD STEENBOK

Er lijkt sprake van de nodige actie en creativiteit waarin jij een centrale rol kan spelen. Besteed extra zorg aan jouw kleding zodat men je zal opmerken. Het kan een goed moment zijn om jouw kleding en haarstijl te moderniseren.

STERRENBEELD WATERMAN

Reserveer wat tijd voor jezelf en herstel van jouw innerlijk evenwicht de komende dagen. Als jouw huis jouw meest veilige onderkomen is om de batterij op te laden zal een flexibele houding de beste zijn. Ruim op en maak plaats.

STERRENBEELD VISSEN

Zakenlieden kunnen vandaag optimaal profiteren. Roep medewerkers bijeen voor wat teambuilding en zorg voor een eerlijk speelveld. Denk na over jouw werkmethode en hoe je deze kan optimaliseren als jij zelfstandig werkt.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.