Geertjes vierde kind kwam met 25 weken ter wereld

Geertje was zwanger van haar vierde kind toen ze in de twintigste week erachter kwam dat er iets niet helemaal pluis was. De twintigwekenecho liet geen specifieke afwijkingen zien, maar artsen stelden toch een vruchtwaterpunctie voor om een en ander uit te sluiten. „Op dat moment voelde ik me niet heel anders dan bij de voorgaande zwangerschappen. Ik had gelezen dat het afnemen van vruchtwater in een klein aantal gevallen niet goed uitpakt. Om die reden stond ik er nogal sceptisch tegenover. Uiteindelijk bleek er gelukkig niets met de baby aan de hand te zijn, maar na de vruchtwaterpunctie kreeg ik last van hevig bloedverlies.”

Snelle geboorte

Het bloedverlies resulteerde in een korte ziekenhuisopname, waarna Geertje na een week weer naar huis mocht. Helaas zonder verbetering, en een vervolgopname in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis volgde. „In het ziekenhuis kreeg ik een transfusie en moest ik extra ijzer slikken. Terwijl mijn kinderen en mijn vriend op het Speeldek van Huis Sophia Rotterdam waren, voelde ik de eerste weeën opkomen. Ik was toen amper 25 weken zwanger.”

Geertje kreeg direct medicatie om de weeën te remmen. Na twee dagen werd de medicatie afgebouwd en zetten de weeën door. „Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. Ik zat op bed en kreeg het infuus voor de ruggenprik. In no time braken mijn vliezen en was de baby eruit.”

Bekijk ook: Stel vervroegt geboorte baby zodat ongeneeslijk zieke vader bij bevalling is

32 centimeter en 980 gram

Geertje en haar gezin werden in één klap van de roze wolk geveegd. Fayrhone was welgeteld 25 weken en 4 dagen oud toen hij op 30 oktober 2019 het levenslicht zag. Met slechts 32 centimeter en 980 gram werd hij in een couveuse weggereden naar de afdeling Neonatologie. „We hebben tot 14 januari van het Huis gebruik mogen maken. Dit was een zware tijd, want zie maar eens in zo’n situatie de aandacht te verdelen tussen vier kinderen. Je leven speelt zich letterlijk af tussen het Huis en het ziekenhuis en dan zijn er ook nog eens die feestdagen.”

Buffet en cadeaus

Geertje herinnert zich dat ze de feestdagen in het Huis nog enigszins op een feestelijke manier hebben doorgebracht. „Het ontbrak ons aan niets. Hoe verdrietig de omstandigheden ook waren, de vrijwilligers van het Huis bleven even lief en behulpzaam en Fayrhone was altijd in de buurt. Tijdens Sinterklaas stond er zelfs een buffet klaar voor de gasten en lagen er cadeaus voor de jongens. Mijn kinderen hadden nog nooit zoiets meegemaakt en wilden dit elk jaar wel. Ook kerst en oud & nieuw werden voor ons, ondanks het grauwe randje, zo leuk mogelijk gemaakt.”

Met oliebollen, champagne en vuurwerk sloten Geertje en haar gezin het bewogen jaar 2019 af in Huis Sophia Rotterdam, om twee weken later met een gezonde Fayrhone naar de afdeling Medium Care in het ziekenhuis van Goes te gaan. Weer twee weken later werd het gezin herenigd en mochten Geertje en Fayrhone naar hun eigen huis.

Kerst in Ronald McDonald Huis

Samen zijn tijdens de feestdagen is dit jaar niet vanzelfsprekend. Daar weten de gezinnen in de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen alles van. Zij brengen de feestdagen noodgedwongen door in een Ronald McDonald Huis, omdat hun kind is opgenomen in het ziekenhuis. Laat deze gezinnen samen zijn deze feestdagen. Doe mee!