Jody: Ik gunde het hem niet, die gelukkige relatie

Jody en Serena Ⓒ Fotografie : Brenda van Leeuwen

Kan dat, bevriend zijn met de nieuwe partner van je ex? Jody, Esther en Steffi zijn hartstikke blij met ’die andere vrouw’. In dit 1ste deel: Jody Verver (40). Zij brak zeven jaar geleden met de vader van Dymar (12). Martijn is nu verloofd met Serena van Mil (36), en kreeg met haar Charlie-Fay (inmiddels 3). Jody heeft een relatie en is PR-manager, Serena is gezinscoach en runt het platform Van Single tot Bonusmama.