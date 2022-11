Kan het kwaad om het toiletbezoek uit te stellen?

Aanstaande zaterdag wordt er op Wereld Toilet Dag aandacht gevraagd voor problemen rondom sanitaire voorzieningen. In Nederland zijn de sanitaire voorzieningen over het algemeen goed geregeld, maar veel mensen durven er in het openbaar toch geen gebruik van te maken. Maar liefst 41 procent van de Nederlanders poept niet buiten de deur, zo blijkt uit eerder onderzoek van Saniweb. Speelt poepschaamte een rol bij stoelgangproblemen? En waarom hebben veel mensen tegenwoordig last van stoelgangproblemen? Darmfloratherapeut Nienke Gottenbos, beter bekend als ’De Poepdokter’, beantwoordt al onze vragen rondom de stoelgang.

Wat is een gezonde stoelgang?

Hoe een gezonde stoelgang eruitziet, verschilt per persoon, maar komt doorgaans één à twee keer per dag. „Trek aan de bel als je vaker moet dan drie keer per dag of minder dan vijf keer per week. Gezonde ontlasting heeft de vorm van een worstje en de kleur die mag variëren tussen pindakaas en melkchocolade. Het mag niet hard en uitgedroogd zijn of juist te dun en moet zijn vorm behouden in de toiletpot. Een gezonde drol blijft niet drijven maar zinkt mooi weg in het toilet en mag - anders dan je misschien zou denken - ook niet extreem stinken. Het hoeft natuurlijk niet naar rozen te ruiken, maar een extreme geur kan wijzen op een spijsverteringsprobleem, darminfectie of een aandoening. Als je tot slot ook maar één of twee keer hoeft te vegen om schoon te worden, ben je een geslaagd poeper”, vertelt Gottenbos.

Waardoor ontstaan stoelgangproblemen?

Gottenbos: „Stoelgangproblemen worden vaak getriggerd door drie belangrijke factoren: een verkeerd voedingspatroon, stress en overgevoeligheid. Mensen eten over het algemeen te veel suiker en bewerkte producten. Sommigen kunnen hier prima tegen, maar anderen niet. Het is daarom belangrijk om je voedingspatroon onder de loep te nemen. Sommige voedingsmiddelen zijn heel gezond, maar als jij er toevallig allergisch voor bent, kun je ze toch beter niet eten. Tot slot spelen stress en lifestyle bijna net zo’n belangrijke rol als voeding in het ontstaan of juist voorkomen van darmproblemen.”

Hoe kun je stoelgangproblemen verminderen?

„Vaak helpt het al als je tarwe, zuivel en koffie inname mindert. Veel mensen denken dat ze een gezond voedingspatroon hebben, maar krijgen nog steeds veel te veel tarwe binnen. Daar is je darmstelsel gevoelig voor”, vertelt Gottenbos.

Tegelijkertijd eten we volgens Gottenbos juist te weinig vezels: „Onze voorouders aten minimaal 120 gram vezels per dag en wij halen vaak de 20 gram niet eens. Als het over vezels gaat, denken mensen meestal meteen aan volkoren brood. Maar ik zou juist adviseren om meer groenten te eten. Als je de broodlunch vervangt met een lunch op basis van groenten doet dit wonderen voor je stoelgang.”

Hiernaast is het volgens Gottenbos belangrijk om niet te vaak te eten. „Je darmstelsel houdt van rust. Het is het beste om drie grote maaltijden per dag te eten en niet te veel snacks. Tussen de maaltijden door wordt de dunne darm namelijk regelmatig schoongemaakt. Je noemt dit het Migrating Motor Complex. Als je een maaltijd hebt genuttigd komt dit mechanisme pas na enkele uren op gang, daarom is het belangrijk dat je niet elke keer iets kleins tussendoor eet.”

Een gezond voedingspatroon is belangrijk, maar stress is misschien wel de belangrijkste factor bij stoelgangproblemen. „Ervaar je acute stress? Dan maakt het lichaam zich klaar voor een vecht- of vluchtreactie. Er stroomt meer bloed naar het hart, de hersenen en spieren, waardoor er weer minder bloed naar de darmen gaat. De darmfunctie wordt hiermee vertraagd. Houdt de stress voor langere tijd aan? Dan heb je last van chronische stress. Dit kan leiden tot langdurige darmklachten of zelfs het Prikkelbare Darm Syndroom. Wanneer je stress en darmklachten ervaart, is het belangrijk om aan de slag te gaan met stressreductie. Stress heeft namelijk een grotere invloed op je darmstelsel dan voeding.”

Een ongezond voedingspatroon en stress zorgen vaak voor stoelgangproblemen, maar het kan ook dat je gewoon een overgevoeligheid voor een bepaald voedingsmiddel hebt opgebouwd. Merk je dat je na het nuttigen van zuivel vaak last krijgt van je darmen? Probeer dit dan tijdelijk uit je dieet te schrappen. Gottenbos: „Door een eetdagboek bij te houden kun je ontdekken welke voeding voor jou wel of niet werkt. Schrijf op wat je hebt gegeten en welke klachten je daarna ervaart. Houden de klachten aan? Trek dan op tijd aan de bel bij een huisarts of darmfloratherapeut. Er kan namelijk een onderliggend probleem zijn. Ontlasting- en bloedonderzoeken kunnen dan uitsluitsel geven, zodat je niet meer hoef te gokken.”

Speelt poepschaamte een rol bij stoelgangproblemen?

Volgens Gottenbos heeft een groot gedeelte van de mensen last van poepschaamte, maar kan dit ook kwaad? „Hoe langer je de grote boodschap uitstelt, hoe meer stoelgang zich ophoopt in je darmen. Als je de aandrang voelt, zit de ontlasting al in je dikke darm en gedeeltelijk in je endeldarm. Hier wordt het ontdaan van vocht en de laatste waardevolle minderalen. Dit zorgt ervoor dat je ontlasting harder en harder wordt, waardoor er verstoppingen kunnen ontstaan. Door deze verstoppingen kan de endeldarm weer oprekken wat alleen maar voor meer verstoppingen in de toekomst zal zorgen. Ook blijven er afvalstoffen in je lichaam zitten die puistjes, hoofdpijn of vermoeidheid kunnen verergeren.”

Gelukkig heeft de darmfloratherapeut een aantal tips voor de mensen die met poepschaamte kampen. „Ben je op kantoor en moet je echt naar de wc? Zet dan een noise cancelling koptelefoon op en doe alsof je thuis bent. Het helpt ook als je altijd hetzelfde liedje afspeelt. Je brein associeert dit dan automatisch met de grote boodschap. Hiernaast kun je ook gewoon eerlijk zijn over je toiletbezoek. Zeg tegen je collega’s dat je ’even moet poepen’. Mannen doen dit soms al, maar voor vrouwen blijft dit nog een beetje een taboe. Dat is zonde, want één ding weten we zeker: naar het toilet gaan we allemaal.”

