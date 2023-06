Praat mee: Waarom hebben Nederlandse vrouwen zo vaak kort haar?

Op het sociale mediaplatform Reddit valt het een gebruiker op dat er in Nederland veel dames met kort haar rondlopen. „Ik ben aardig reislustig en zie nergens ter wereld zoveel vrouwen (vaak zo na hun vijfendertigste) voor een kort pittig kapsel gaan,” klinkt de opmerking. Voor velen herkenbaar, blijkt uit de reacties.

Praktisch

Kort haar is gewoon praktisch, vinden veel reaguurders. Zo schrijft iemand: „Ik ben een paar maanden terug van een lengte ongeveer tot de onderkant van m’n schouderbladen naar tot net op m’n schouders gegaan. Zag het nut niet zo in van lang haar als ik het toch altijd maar vast had zitten. Zo gelukkig. Ik sta een kwartier minder onder de douche. Veel gemakkelijker op werk. En m’n hele hoofd is gewoon lichter omdat er minder haar aan hangt. De kans dat ik het weer laat groeien wordt met iedere knipbeurt kleiner.”

„Ik denk dat wij als nuchtere Nederlanders ook minder het uiterlijk bezig zijn”, zegt iemand anders. „Dat speelt een veel minder belangrijke rol in het dagelijks leven in vergelijking met bijvoorbeeld de USA of Zuid-Korea.” Een andere reaguurder grapt: „Schijnt een voorwaarde te zijn om binnengelaten te worden bij de huishoudbeurs.”

Leeftijd

Dat de keuze voor kort haar met leeftijd samenhangt, is mogelijk een treffende verklaring. In gesprek met VROUW legde hormoonexpert Ralph Moorman namelijk al eens uit dat de overgang je haardos kan aantasten. „Hormonale veranderingen kunnen invloed hebben op het haar,” stelt hij. „Het haar wordt dunner, maar soms kan er zelfs sprake zijn van haarverlies ofwel alopecia.”

Moorman legt uit dat er tijdens de overgang twee verschillende soorten haaruitval bestaan: alopecia diffusa (diffuus haarverlies) en alopecia androgenetica (haaruitval in mannelijk patroon). ”Diffuus haarverlies wordt versterkt door vermindering van de hoeveelheid vrouwelijke geslachtshormonen: oestrogeen en progesteron. Daarnaast komt er ook meer haaruitval in een mannelijk patroon voor, omdat het niveau van oestrogeen een stuk meer daalt dan testosteron. Met andere woorden: qua hormonale balans wordt de vrouw na de overgang iets mannelijker en vrouwen met aanleg voor mannelijke kaalheid merken dit aan hun haren.”

Praat mee

Valt dit jou ook op? En zo ja, waarom denk jij dan dat vrouwen voor een kort kapsel kiezen? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Volgens Peggy zou het weleens aan de voorkeuren van kappers kunnen liggen.

Voor Mirol is het een raadsel.

De een staat het; de ander niet, vindt Linda.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.