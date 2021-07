Lisette (52): ‘Ik betaal mijn dochter (15) om de was te doen’

„Ik ben HR-director bij een internationaal high-tech bedrijf. Daar werk ik nu drie jaar en heb ik het erg naar mijn zin. Ik werk full-time, net zoals mijn man. Sinds januari is hij zzp’er en begeleidt hij bedrijven in de zorg met het op orde krijgen van de financiën.

‘De portemonnee niet laten regeren’

Toen we ouders werden zijn we beiden minder gaan werken, namelijk 32 uur per week. Al toen wij gingen trouwen en het hadden over kinderen, besprak mijn man dat hij als vader ook minder wilde gaan werken om voor een deel bij de kinderen te zijn. Ook al verdiende hij destijds meer dan ik, we wilden de portemonnee niet laten regeren. Toen de kinderen in groep 5 en groep 7 zaten, zijn we allebei weer fulltime gaan werken.

Geen commentaar op aankopen

Omdat mijn man net zzp’er is geworden, verdien ik op dit moment meer dan hij. Al vanaf het moment dat wij samen zijn, hebben we zowel een persoonlijke als gezamenlijke rekening. Op de gezamenlijke rekening storten we beiden maandelijks een bedrag. We dragen beiden 50% van ons salaris bij. Hiervan wordt alles betaald voor het onderhouden van de familie, zoals de hypotheek en boodschappen.

Mijn persoonlijke rekening gebruik ik voor als ik kleding koop, een avond ga stappen met vriendinnen of een cadeau voor mijn man aanschaf. Ik vind het heerlijk dat ik geen commentaar krijg wanneer ik nieuwe schoenen koop. Hetzelfde geldt voor mijn man: als hij nieuwe sneakers wil kopen, is dat zijn keus. We hebben een gezamenlijke spaarrekening ten behoeve van de kinderen (bijvoorbeeld voor hun studie), maar sparen ook apart van elkaar.

Kinderen helpen in het huishouden

Sommigen zullen mij wellicht een harde moeder noemen, maar ik vond het belangrijk onze kinderen al vroeg te leren zelfstandig te zijn. Zo liet ik ze al heel snel zelf hun boterhammen smeren. Op die manier krijg je ook geen gezeur dat ze niet tevreden zijn met het beleg dat erop zit.

Ook in het huishouden moeten zij meehelpen. Als onze kinderen willen dat de schoonmaker hun slaapkamer poetst, moeten zij ervoor zorgen dat hun bed is afgehaald en dat de kamer is opgeruimd. Zo niet, dan hebben ze pech en moeten ze het zelf doen. Verder ruimen ze de tafel af en ruimen ze de vaatwasser in en uit.

Onze dochter betaal ik daarnaast om de was te doen. Als 13-jarige was ze destijds te jong om te werken, maar ze wilde toch iets bijverdienen. Omdat ik een hekel heb aan de was doen, betaal ik haar sindsdien vijf euro in de week voor deze klus. Ik stop de was in de machine, maar zij hangt het uit, vouwt het op en vult alle kledingkasten. Daarnaast krijgen beiden kinderen kleed- en zakgeld. Zo leren ze hoe om te gaan met hun geld en bewuste keuzes te maken.

Gelijkwaardig

De rest van het huishouden komt neer op mijn man en ik. De meeste boodschappen bestellen we, maar mijn man vindt het heerlijk om op zondag verse lokale producten te halen. Hij kookt ook meestal, omdat hij het belangrijk vindt gezond en vers te koken. Daarentegen ben ik de klusser in huis. Mijn man wil altijd vrij snel een klusjesman inschakelen, maar ik pak dan rustig de boormachine.

Ik geef onze kinderen mee dat mannen en vrouwen wellicht niet gelijk zijn, maar wél gelijkwaardig. Daarom vind ik het belangrijk een gelijke verdeling te hebben in zowel de financiën als het huishouden. Aan de andere kant, dit werkt voor ons en andere stellen moeten vooral doen wat voor hen goed voelt. Rol dus niet automatisch in de traditionele rolverdeling, maar heb het er met elkaar over.’’

