’Mijn man is seksverslaafd’

Lieve Sabine, recent ben ik erachter gekomen dat mijn man seksverslaafd is en ik voel me er zo ontzettend afschuwelijk onder. Wij hadden een gewoon seksleven; deden het gemiddeld twee keer per week en dat vond ik fijn. We zijn al bijna tien jaar samen dus dat het niet meer iedere dag gebeurt is toch normaal. Ook is hij helemaal niet enorm seksueel gedreven of zo. Het hoeft van hem allemaal niet zo gek, maar nu blijkt hij er een heel leven naast mij op na te houden. Ik kwam erachter doordat ik onze creditcardgegevens zocht, omdat ik het idee had dat er te veel van de rekening afgeschreven was door wat online aankopen die ik had gedaan. Omdat ik nooit de specificatie zie op mijn digitale bank-app had ik een geprint afschrift opgevraagd. Daarop stonden verschillende vrij grote bedragen die ik niet thuis kon brengen. Toen ik dat uitzocht, bleken dat abonnementen op pornowebsites te zijn. Terwijl ik dus al die jaren dacht dat mijn man nogal geobsedeerd bezig was met wielrennen en alles wat daarmee te maken heeft, surft hij zich avond na avond een beroerte op pornosites. Toen ik hem ermee confronteerde werd hij in eerste instantie boos. Hij vond mijn bemoeienis belachelijk en verweet me zijn privacy te schenden. Maar uiteindelijk werd hij heel verdrietig en schaamde zich kapot. Hij biechtte op dat hij zich meerdere keren per dag aftrok. Soms wel vijf keer! Ik vind dat hij naar een psycholoog moet, maar daar wil hij niks van weten. Ik weet niet wat te doen. Ik wil hem helpen.

Sabine: „Ook al kan ik me heel goed voorstellen dat jij je gevoel van veiligheid en verbinding kwijt bent en niets liever wil dan hem helpen, ben ik bang dat jij dat niet kan. Het is zijn eigen verantwoordelijkheid en hij moet dat stuk zelf oplossen. Maar jij moet wel goed voor jezelf zorgen. Want dit verwerk je niet in je eentje. Een keer praten met iemand die gespecialiseerd is in het helpen van partners van seksverslaafden is echt geen overbodige luxe. Er wordt zo vaak lacherig gedaan over seksverslaving, alsof het gaat om iemand die net een keertje te vaak in geile boekjes kijkt of een rokkenjager is, maar als het je treft is het een serieus probleem. Ik wens je heel veel succes met dit pijnlijke probleem en hoop dat jullie er uiteindelijk samen goed uitkomen.”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine of heb je ervaring met het bovenstaande probleem en heb je nog extra advies? Mail ons dan hier!

We behandelen je inzending vanzelfsprekend met zorg.