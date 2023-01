Klaartje heeft een B&B: ’Door corona kregen we een gigantische financiële klap’

Dagelijkse sleur

„Op mijn achttiende, met mijn schooldiploma op zak, vertrok ik in mijn eentje voor zes maanden naar Umbrië. Ik had daar de tijd van mijn leven, maar ben toen toch weer terug naar Nederland gegaan om in Amsterdam te gaan studeren. Daar ontmoette ik Torben, we begonnen allebei aan onze eerste banen, we trouwden en vijf jaar later werd Giulia geboren. Ik was drieëndertig en had, een weliswaar geweldig, maar redelijk voorspelbaar leven. Elke dag reden we beiden naar kantoor en zagen elkaar alleen in de avond. Op een gegeven moment waren we de ‘hé-hoe-was-jouw-dag’ routine en de volgepropte weekenden helemaal zat.

Daarom besloten we het roer compleet om te gooien. Vanwege mijn eerdere ervaringen in Umbrië, én omdat we vaak samen naar Italië met vakantie gingen, besloten we, met ons kersverse dochtertje Giulia, daarheen te verhuizen. Een vakantieadres opzetten was voor ons de meest voor de hand liggende keuze. Een kantoorbaan sowieso niet, want we wilden juist weg uit onze dagelijkse sleur. Ik was redacteur bij een uitgeverij en Torben was internetconsulent bij voetbalclub Ajax. We hadden dus geen idee hoe het zou zijn, maar dit klusje dachten we wel even te klaren. Nu ik op ons avontuur terugkijk, moet je écht de juiste kwaliteiten in huis hebben om zoiets te kunnen doen. En omdat Casa San Carlo nu al vijftien jaar bestaat, durf ik te zeggen dat we die bezitten. Het was een enorme gok, die gelukkig goed heeft uitgepakt.

Huishouden

Ons oude huishouden in Nederland verschilt dag en nacht met ons huishouden nu: het is bijvoorbeeld vertienvoudigd in omvang. In het begin was alles natuurlijk erg wennen. Na de geboorte van onze twee dochter Elena in Italië werd het nog hectischer. Opeens stond ik met twee kleine kinderen in de supermarkt, inkopen te doen voor dertig man. Kleine mankementen zijn ook meteen groter. Als hier bijvoorbeeld de boiler kapot gaat, dan hebben zeven appartementen geen warm water. Je bent als B&B-eigenaars continu aan het repareren, opknappen en oplappen. Gelukkig heeft Torben twee rechterhanden; hij doet al die technische klussen, maar ik ben zelf ook handiger geworden.

In onze villa loopt privé en zakelijk door elkaar. Dit komt door de persoonlijke noot die wij toevoegen. We proberen onze gasten zich direct thuis te laten voelen en zijn dus veel zelf aanwezig. Hierdoor werken we zeker in het hoogseizoen met gemak zo’n tachtig uur per week. Dat klinkt dramatisch, want eigenlijk heb je dus nooit vrij, maar het is ook heel gezellig. Voor de kinderen was het soms lastig. Het is niet altijd leuk om op te groeien ‘tussen de gasten’. Vooral toen ze kleiner waren en zichzelf moesten vermaken, omdat wij druk aan het werk waren. Ik ben ontzettend trots op hen hoe ze zich dat totaal eigen hebben gemaakt.

Steentje bijdragen

Ze vinden het steeds leuker om te helpen in Casa San Carlo. Daarnaast doen we nu steeds vaker een beroep op hen om mee te helpen in ons privé-huishouden. Ze hebben allebei hun eigen taakjes. Ze dekken- en ruimen de tafel af, voeren de huisdieren en koken één keer per week. Dat koken staat nog in de kinderschoenen, maar we willen ze graag zelfstandig maken. Het is hier geen hotel, althans niet voor hen, haha. Mijn oudste vindt het geweldig om in de keuken te staan. Ze helpt ook graag mee met het koken voor de gasten.

Voor de B&B besteden we de schoonmaak en het wassen uit, maar thuis doe ik, met veel tegenzin, zelf de was. Het vuilnis, van zowel de gasten als van ons brengt Torben meestal weg. De één doet niet meer dan de ander in het huishouden of de zorg voor de kinderen. Torben kookt bijvoorbeeld meer voor de gasten en ik iets vaker voor ons viertjes. We grappen weleens dat we behalve de B&B ook een taxibedrijfje hebben. Door de grote afstanden moeten onze dochters namelijk overal met de auto naartoe worden gebracht. Op een doordeweekse ochtend, als zij naar school moeten, gaat de wekker altijd al om zes uur. We wisselen onze baan als taxichauffeur daarom af. Eigenlijk wisselen we alle zorgtaken af: Torben is 100% vader en ik 100% moeder. Deze ‘voorwaarde’ stelde ik ook voordat Giulia werd geboren: we doen het samen of helemaal niet.

Financieel

Ik regel onder andere onze financiën en houd de boekingen bij. We betalen alles samen en hebben een gezamenlijke rekening. Het onderhouden van zo’n grote villa kost veel geld en het is dus daarom niet altijd zeker dat we iets overhouden om leuke dingen te doen. De vaste lasten, zoals gas, water, licht en boodschappen gaan van de gezamenlijke rekening. Die rekening en de appartementen staan op naam van ons allebei.

Behalve ‘Casa San Carlo’ hebben we ook nog een wijn- en olijfolie bedrijfje. We plukken ieder jaar onze eigen olijven en Torben heeft zich inmiddels omgeschoold tot sommelier. Om dit exportbedrijf op te kunnen zetten moest één van ons zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Nederland. Dat heeft Torben gedaan, maar dat is puur om de twee zaken uit elkaar te houden. Ik beheer de bestellingen en hij selecteert en koopt de wijnen in. Het geld op die rekening is evengoed van hem als van mij. Wie-betaalt-wat of betaalverzoeken gebruiken wij niet.

Door corona hebben we een gigantische financiële klap gekregen, omdat we in 2020 én in 2021, slechts twee maanden gasten konden ontvangen, in plaats van de gebruikelijke zes maanden. Er was hier niet veel sprake van staatssteun, dus hebben we een lening moeten aanvragen. Die moeten we nu proberen af te betalen. Gelukkig hebben we het afgelopen jaar weer een fantastisch seizoen mogen draaien nu de coronarestricties zijn opgeheven. De toekomst zien we vol vertrouwen tegemoet, voorlopig zitten wij hier nog heerlijk.”

Over haar ervaringen als Nederlandse in Italië schreef Klaartje een boek: ‘Van Klaartje naar Chiara: De vele gezichten van Umbrië’.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.