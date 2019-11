Black Friday: tips en tricks voor de beste koopjes!

Ieder jaar is het weer raak en vliegen de aanbiedingen ons om de oren, de dag na Thanksgiving, een Amerikaanse feestdag die wij in Nederland niet eens kennen. Maar het fenomeen van deze discountdag is wel over komen waaien en slaat blijkbaar aan.

Nep-koopjes

Helaas maken daar ook veel bedrijven misbruik van door koopjes aan te bieden die aantrekkelijker lijken dan ze in werkelijkheid zijn of zelfs speciaal items inkopen voor deze eendaagse ’supersale’. Zo prijzen veel winkeliers de VAN-prijs bijvoorbeeld veel hoger en de VOOR-prijs lager en dan lijkt de korting al snel enorm.

In werkelijkheid maken de (web)winkels vooral hun overvolle magazijnen en oude voorraden leeg. En dan staat ons aanstaande maandag ook nog Cyber Monday te wachten met nóg meer zogenaamd aantrekkelijke koopjes…

Shoppingfans

De discussie laait steeds vaker op of het nog wel van deze tijd is om Black Friday serieus te nemen. Voor de ware shoppingfans blijft het namelijk een uitdaging om vooral online veel voor weinig te scoren, maar in de praktijk valt dat soms vies tegen.

Intussen duiken er ook steeds meer merken en (web)winkels op die juist de strijd tégen deze shop-vrijdag aangaan. Het luxe accessoiremerk Crafted Society maakt tijdens Black Friday bijvoorbeeld haar eigen spelregels en stelt kortingen met een doel: de klanten betalen geen cent minder op de huidige collectie.

Maar… er gaat van de volle prijs wel extra geld naar het goede doel, stichting Charlie Braveheart (voor stress- en pijnvrije behandelingen van kinderen in ziekenhuizen).

Vloedgolf van kortingen

Lise Bonnet, medeoprichter van het merk: „Bij ons dus geen Black Friday, Sint-koopjes of Kerstknallers. Als we de prijs verlagen, krijgt niemand wat hij of zij verdient. Wij verzetten ons juist tegen de vloedgolf van online kortingen en overproductie. Standaard dragen we al 1% van de omzet af aan de Stichting maar tijdens de maand december is dat 5%.”

Ook het merk O My Bag kiest voor datzelfde concept en rekent de volle mep tijdens de uitverkoopgekte. Met de opbrengst daarvan steunen ze Brickfield Schools, een onderwijsproject voor kinderen in India waar de collectie ook geproduceerd wordt.

Prijzen verdubbelen

Een nieuwe troef in de Black Friday-discussie is de kanttekening bij de duurzaamheid van kleding en de verspilling als je alsmaar meer koopt. Daarom verkopen steeds meer merken tijdens Black Friday slechts items met korting die iets mankeren of kleine beschadigingen hebben. Zodoende belanden deze producten niet in het magazijn en hoeven ze niet vernietigd te worden.

Het Zweedse outdoormerk Haglöfs gaat zelfs nog een stapje verder en kiest ervoor om als statement juist de prijzen tijdens Black Friday te verdubbelen. Daarmee zet het merk de Black Friday-gekte op zijn kop, want alle (dubbele) inkomsten van de brandstores zullen ten goede komen aan de Zweedse vereniging voor Natuurbehoud. De webshop wordt vandaag zelfs demonstratief gesloten.

Reden? „We maken ons zorgen om de natuur en vinden het niet meer van deze tijd om dingen te kopen die je niet nodig hebt, alleen maar omdat het voor een spotprijs is”, aldus Elaine Gardiner, hoofd Sustainability van het label.

Tips en tricks om veilig koopjes te scoren

· Er is niks mis met een goede deal, maar als het echt te mooi lijkt om waar te zijn is dat ook zo.

· Pas op voor nepwebsites, die zijn nu vooral actief. De spullen worden doorgaans nooit geleverd.

· Koop niets dat je anders ook niet zou kopen, eigenlijk net als met de uitverkoop.

· Concentreer je op basisitems die je sowieso gaat dragen, niet op gekke, excentrieke kleding die je toch niet draagt.

· Koop geen enorme hakken met korting als je er normaal ook niet op loopt. Kastvulling heb je niet nodig…

· Bedenk dat 20% korting echt te weinig is, ga minimaal voor 50% en neem ook de verzendkosten mee in de deal.

· Opgelet! De sale in januari komt er ook nog aan. En dan zijn met name feestelijke outfits en glitteraccessoires voor een habbekrats te koop. Ideaal voor heuse eksters.

· Sommige duurzame merken verkopen licht gehavende items uit hun collecties voor minder, toeslaan dus! Dit gaat ook vernietiging en overproductie tegen.

· Investeer in echt gouden items, die blijven hun geld waard.

· Vintage items zijn ook een investering, vooral als het duurdere labels betreft.

· Koop iets wat je allang wilde hebben, maar wijk niet af van model en kleur vanwege de lagere prijs;

· Hou rekening met langere levertijd vanwege de drukte; Sinterklaas-cadeaus komen soms niet op tijd meer aan.

