Daghoroscoop 29 juni

Om in balans te blijven moeten problemen, als die al ontstaan, zo snel mogelijk worden opgelost. Stress bedreigt uw gezondheid als planeten samenheulen en u uitdagen. Beschouw een gezond lichaam niet als vanzelfsprekend; dwing uzelf tot goed onderhoud van hart, maag en borsten.

RAM

U kunt trager zijn dan anders, dus verdeel uw energie. Wat extra vitamines zijn misschien niet overbodig. Zet de geest op scherp; schrijf een brief, song, gedicht en breng daarin uw gevoelens naar buiten. Durf te experimenteren.

STIER

Neem elk stapeltje op uw bureau door als u belangrijke papieren kwijt bent. Doe het langzaam en draai alles om. Misschien gaat u sneller dan verwacht verhuizen en de onderhandelingen daarover zullen spannend zijn. Houd vanavond vrij.

TWEELINGEN

Ongeduld als mensen niet begrijpen wat u bedoelt kan u ertoe brengen iets te zeggen waar u spijt van krijgt. Houd rekening met andermans gevoelens. Beroepsmatig kunt u het beste op de achtergrond blijven en luisteren.

KREEFT

Een zekere matheid kan het gevolg zijn van een druk weekend. Span u niet in. Besteed uw tijd nuttig door een zakelijk plan uit te werken of u te verdiepen in een financiële kwestie. Wimpel een zakelijk voorstel van vrienden af.

LEEUW

Uw visies maken u tot iemand naar wie men graag luistert. U zult gewaardeerd worden en uw diepe gedachten kunnen u in kleine kring zelfs enige faam bezorgen. Zorg dat u vandaag beweegt; ga een blokje om of ren de trap op en af.

MAAGD

U kunt een beetje moe zijn maar daardoor krijgt uw creatieve geest meer kans ideeën te ontwikkelen. De tijd die u in nadenken steekt is welbesteed. Ruim uw bureau op en beantwoord mail. Schep ruimte voor hetgeen deze week belangrijk is.

WEEGSCHAAL

Uw charme zal opvallen en de kans is groot dat anderen uw gezelschap zoeken. Een vriend of kennis kan uw creativiteit aanwakkeren maar het lijkt onverstandig met elkaar in zaken te gaan. Drink na het werk samen een glas.

SCHORPIOEN

Wat voorbij is, is voorbij; zand erover. Zet een grief die u al lang meedraagt voor eens en altijd van u af; u zult zich daarna beter voelen. Het werk dat u in stilte hebt gedaan is niet onopgemerkt gebleven. Duf enig risico te nemen.

BOOGSCHUTTER

Pas op in het verkeer; u kunt door verstrooidheid of vermoeidheid bij een ongeluk betrokken raken. Beheers u op het werk; er kan gemakkelijk ruzie ontstaan. Let op hetgeen u zegt en tegen wie.

STEENBOK

U kunt wat angstig zijn over uw financiële toekomst; vraag u af waar die angst vandaan komt en wat u er aan kunt doen. Pas de inzichten die u hebt verworven in de loop der jaren nu toe. Zeg het als kinderen u ergeren en leg uit waarom.

WATERMAN

Drink geen koffie en eet niet te veel als u zich niet optimaal voelt. Drink evenmin alcohol. Uw stemming kan snel wisselen waardoor u lichtgeraakt kunt worden. Tracht redelijk te blijven en ga vroeg naar huis en naar bed.

VISSEN

Schaam u niet de hulp van collega’s in te roepen als u iets niet voor elkaar krijgt. U heeft het talent manieren te bedenken om geld te verdienen of bij elkaar te krijgen. U wordt driedubbel beloond als u goed bent voor mensen in nood.