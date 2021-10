Recept: Marokkaanse zalm met pompoen uit de oven

Ingrediënten Marokkaanse zalm

Voor 6 personen:

~ 1 (eikel)pompoen, in parten

~ 2 + 5 el extra vergine olijfolie

~ 3 el vloeibare honing

~ ½-1 el sambal oelek (naar smaak)

~ zout

~ 900 g zalmfilet

~ 1 el harissa kruidenmix

~ 3 tenen knoflook, gekneusd

~ 1 citroen, in schijfjes

~ pitten van 1 granaatappel

~ munt- of korianderblaadjes

Bereidingswijze Marokkaanse zalm

Stap 1

Verwarm de oven voor op 220 °C. Bekleed een diepe bakplaat met bakpapier. Schep de pompoenparten op de bakplaat om met 2 eetlepels olijfolie, de honing, de sambal en een flinke snuf zout. Schik ze naast elkaar op de bakplaat. Rooster ze in ± 15 minuten gaar.

Stap 2

Neem de bakplaat uit de oven en schakel de oventemperatuur terug naar 165 °C. Schuif de pompoenparten opzij en leg de zalmfilet in het midden. Wrijf de bovenkant in met de harissa-kruidenmix en strooi er wat zout over.

Stap 3

Verdeel de tenen knoflook en de citroenschijfjes eromheen en besprenkel de zalm en pompoen met de resterende 5 eetlepels olijfolie. Schuif de bakplaat weer in de oven en rooster de zalm 20-30 minuten tot deze niet meer doorschijnend is en makkelijk in vlokken uiteenvalt.

Marokkaanse zalm serveren

Verdeel de zalm in zes stukken en schep met de pompoen op zes borden. Strooi er granaatappelpitten en muntblaadjes over.

Dit recept staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).