Daghoroscoop 6 februari - Sterrenbeeld Leeuw: ’Concentratie zal hoognodig zijn’

VANDAAG JARIG

Het gaat er dit jaar niet zozeer om dat je meer wilt/moet verdienen – hoewel dat wel zal gebeuren – maar om verstandig beheer van hetgeen dat je hebt. In principe ben je een vrijgevig mens, maar je doet er nu goed aan jouw vrijgevigheid binnen de perken te houden en op de kleintjes te letten.

STERRENBEELD RAM

Onder de huidige omstandigheden kunnen gemaakte plannen mislukken. Dit is niet het moment om te gokken of betrokken te raken bij schimmige afspraken die snelle winst beloven. Verdiep je liever in jouw gezondheid en gedrag.

STERRENBEELD STIER

Alles wat je vandaag verwacht kan anders uitpakken. Het zal je dwingen te improviseren. Gehuwden kunnen op een pijnlijk punt in hun relatie belanden; spring niet uit jouw vel. Besef dat de relatie niet alleen om jou draait.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Vertraging of problemen met een voertuig zullen jouw stressniveau verhogen. Spanning in de kosmos zal zijn invloed doen gelden. Ook problemen thuis of op het werk kunnen je onplezierige momenten bezorgen.

STERRENBEELD KREEFT

Vanaf het moment dat je jouw huis verlaat kun je op bekenden stuiten. Bedenk dat niets gebeurt zonder reden en één van hen zou heel behulpzaam kunnen zijn als je moeilijkheden ondervindt. Nonchalance is vandaag ongewenst.

STERRENBEELD LEEUW

Een actieve dag. Concentratie zal hoognodig zijn. Er staan je nieuwe situaties en omstandigheden te wachten en je zult je aanvankelijk niet verheugen op dat vooruitzicht. Blijf rustig, dan komt alles op z’n pootjes terecht.

STERRENBEELD MAAGD

Je kunt een nieuw project op de rails zetten, maar je kunt ook ineens besluiten om plannen radicaal te veranderen. Dat kan goed uitpakken. Ongewild kun je echter lopende zaken op het werk verstoren en jouw baas een slecht humeur bezorgen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een geliefd doel bereiken moet niet al te moeilijk zijn als je het graag wil. Bijeenkomsten hebben de meeste kans op succes tijdens de ochtenduren. Naarmate de dag vordert kan een lichte mate van nervositeit optreden.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Vrienden en familie spelen vandaag een dominante rol. Grappen maken zal heilzaam werken, doe er dus aan mee. Zoek iemand om mee te praten als je met iets zit of als je een nieuweling bent op de werkvloer.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Weet wat jouw prioriteiten zijn aan het begin van de nieuwe werkweek. Er kunnen veranderingen nodig zijn om de balans te herstellen tussen werk en thuis. Houd het tempo vandaag hoog, maar neem niet teveel tegelijk op je.

STERRENBEELD STEENBOK

Denk erover na hoe jij jouw horizon kunt verbreden en maak plannen voor verdere studie of een reis. Ga tot daden over, zet het ene been voor het andere en zie waar je terecht komt. Verleg jouw grenzen stukje bij beetje.

STERRENBEELD WATERMAN

Het is van belang jouw eigen weg te volgen in weerwil van de wensen van jouw partner of familie. Breek met de voorspelbaarheid van de dagelijkse routine en leer iets nieuws als je in de stemming bent voor een experiment.

STERRENBEELD VISSEN

De tijd die je onderweg bent kan je vermoeien en frustreren. Neem cd’s of een podcast mee om de verveling te verdrijven. Beschuldig geen mensen zonder over feiten te beschikken en houd er rekening mee dat zij krachtig zullen reageren.

