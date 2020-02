Daniëlle is jarig op schrikkeldag: Mijn dochter is ’ouder’ dan ik!

Aan mijn verjaardag…

„... heb ik alleen maar warme herinneringen. Eens in de vier jaar pakten mijn ouders groot uit en werden kosten noch moeite gespaard om er een mooie dag van te maken. Zo kreeg ik op mijn 16e - of eigenlijk 4e - verjaardag een gigantische stereotoren. Later organiseerden collega’s een kinderfeestje voor mijn ’6e verjaardag’. Stond ik op mijn 24e te koekhappen met een feestmuts op mijn hoofd, met bakken snoep om me misselijk aan te eten, haha!”

Vroeger vierde ik het…

„... ook weleens op 28 februari, maar daarmee ben ik gestopt. Ik heb niets met zo’n suffe kringverjaardag, dus ik kies ervoor het minder vaak maar dan extra goed te vieren. Nu zelfs op twee dagen: de avond ervoor doen we een moordspel tot 24 uur en op de dag zelf zetten we het feest voort met visite. Heel gezellig. En dan weer even vier jaar niet. Mijn 50e verjaardag sla ik zo mooi over. Geen Sara voor mij.”

Mijn verjaardag vergeten…

„... is er niet bij. Ik word zelfs nog gefeliciteerd door mensen met wie ik in het dagelijks leven geen contact heb. Zo krijg ik appjes en kaartjes van oud-werkgevers of studievriendinnen die ik allang uit het oog ben verloren. Heel leuk. In een niet-schrikkeljaar weten mensen vaak niet wanneer ze me moeten feliciteren. Op 1 maart zijn ze te laat, maar te vroeg feliciteren schijnt weer ongeluk te brengen. Mijn geboortedatum is vooral lastig voor computersystemen. Ik kon zelfs geen bibliotheekabonnement afsluiten, omdat mijn geboortedatum niet zou bestaan.”

Heel bijzonder...

„... was dat ik in het vorige schrikkeljaar net zo oud werd als mijn dochter. We mochten allebei 11 kaarsjes uitblazen. En nu haalt ze me in: ze is met haar 14 jaar ouder dan ik! Dat vindt ze zelf ook wel apart.”

Het beste verjaardagscadeau…

„... was het huwelijksaanzoek dat ik zestien jaar geleden kreeg. Mijn vriend wilde dat ik op z’n knie kwam zitten op mijn verjaardag. Ik reageerde in eerste instantie geïrriteerd: mijn haar moest nog in de krullers! Maar het was natuurlijk te gek en we konden het nieuws meteen met de visite delen.”

„Ik had zijn aanzoek niet zien aankomen. We waren net terug van de Dominicaanse Republiek en ik was nog teleurgesteld dat hij me daar niet had gevraagd. Maar die schrikkeldag maakte hij het helemaal goed. We zijn inmiddels alweer vijftien jaar getrouwd en ja, wel op een datum die we ieder jaar kunnen vieren.”

