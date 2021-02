Actrice Anne-Marie Jung: De vagina moet uit de schaamstreek

Premium Entertainment

Guido Weijers blij met proefvoorstelling: ’Honger naar het spelen’

„Ik heb honger naar het spelen. Al sta ik er ook wel met een dubbel gevoel. Ik hoop echt dat dit perspectief biedt voor de theatersector en de evenementenbranche, want daar doe ik het voor”, zegt een strijdbare Guido Weijers, die zaterdagmiddag in het Beatrixtheater in Utrecht zijn Masterclass Geluk...