De vechtscheiding 106: ’Ik ben verdoofd, hij suggereerde dat ze in een jeugdbende zit’

Dode mus

„Champagne?” vraagt Sara verbaasd. „Hebben we iets te vieren?” Ik plop de fles open en schenk de twee fluten vol. „Jazeker”, grijns ik. „De taxatie is afgerond. Matthijs heeft het prima gedaan. Ook Anouk is akkoord dus nu kunnen we in ieder geval dit onderdeel afstrepen.”

„Wat fijn. Is de scheiding daarmee geregeld?”

„Nou nee, dat nou ook weer niet. Maar als ze heeft betaald zijn we in ieder geval een stap verder.”

„Maar dan ben je dus nog steeds niet gescheiden.”

„Nee, dat niet. Dan kunnen we over naar het volgende discussiepunt: de omgangsregeling en de alimentatie.”

„Dus eigenlijk valt er niets te vieren”, constateert Sara teleurgesteld. Verdomme, ik haat haar negatieve houding van de laatste tijd. „Het is de eerste stap”, protesteer ik. „Ja, een stap die nu pas wordt genomen.” snauwt ze terug. „Dit had een jaar geleden al moeten gebeuren. Je verwacht echt van me dat ik blij ga zijn met een halfdode mus.” Vinnig trekt ze haar glas terug. „Het is een dode mus”, corrigeer ik. „Nou, in dit geval is ie halfdood.”

Zwanger

Ik baal. Niets lijkt haar meer blij te kunnen maken. Alleen een kind. Ik vraag me steeds vaker af of ik niet van de regen in de drup ben beland. Als ik een zeurende vrouw had gewild, had ik ook bij Anouk kunnen blijven. Dat had me tenminste de frustratie van het uitblijven van de zwangerschap gescheeld. Wat natuurlijk ook weer mijn schuld is, want zìj kan wel zwanger worden. Althans dat zegt de arts die haar daarvoor heeft onderzocht. Zonder mijn medeweten. Ik word weer kwaad als ik daar aan denk. Mijn vaderschap ter discussie stellen! Zo achterbaks en vol wantrouwen is Sara geworden. Wil ik daar wel een tweede ronde mee en wil ik daarvoor mijn prachtige huis opgeven?

Gesprek

Halverwege de week ga ik naar school voor een gesprek over Lente. Anouk weigerde mee te gaan: „Hoe kan ik die man onder ogen komen als ik niet eens weet hoe het met mijn kinderen gaat? Ik kan daar toch niet gaan zitten liegen?” Ik kon haar niet overtuigen. Tot overmaat van ramp kreeg Sjaan de griep en werd onze sessie Ouderschap Blijft uitgesteld. Dat betekent dat de kinderen pas volgende week aan hun moeder vertellen waar ze zijn en hoe ze verder willen.

Op de kamer van de conrector zitten nog drie leraren. „Is het zo erg?” vraag ik geschrokken. De conrector knikt. „Bas, dit zijn de leraren Nederlands, Spaans en Lichamelijke Opvoeding. Ik heb ze gevraagd omdat zij Lente al vanaf de brugklas kennen. Dus ze weten hoe ze kan zijn: hoe lief, behulpzaam en betrokken, bedoel ik. Nu zien ze alle drie een andere Lente. Het leek me goed als zij hun ervaringen vertellen.” Juf Nederlands bijt het spits af. Zij klaagt voornamelijk over de grote mond die Lente schijnt te geven. „Het was zo’n lieve meid, maar nu slaat ze de meest vulgaire taal uit.” Dat zou ik ook doen als ik al vier jaar lang tegen zo’n zuurpruim aan moest kijken. De jongen die Spaans geeft, klaagt vooral over haar slechte resultaten. „Geen enkele ambitie. Als ze er is, zit ze de hele tijd te kletsen en huiswerk maken doet ze ook al niet.”

„Dat doen zestienjarigen toch wel vaker niet? Mijn zoon is ook geen goede huiswerkmaker.”

„Dat klopt, maar die trekt niet zijn omgeving mee.” Tot slot komt de gymleraar aan het woord. „Ze gaat niet meer mee met die jongen die hier op schoolfeesten draait. Hij hangt nog wel bij de school rond, maar Lente laat hem links liggen.”

„O gelukkig.” mompel ik.

„Nou, ik weet niet of je daar nou blij mee moet zijn, want er is iets voor in de plaats gekomen. Ze trekt nu meer op met een groep van een andere school. Sommigen daarvan zijn in aanraking geweest met de politie.”

Jeugdbende

Verdoofd loop ik later naar buiten toe. De leraar lichamelijke oefening zei het niet met zoveel woorden, maar eigenlijk suggereerde hij dat Lente in een jeugdbende zit. Ze stelen en persen andere kinderen af. Als ik ze ’s avonds terugbreng kan ik mijn ogen niet van haar afhouden. Is dit kleine meisje echt in staat andere kinderen onder druk te zetten? Jat ze spullen van leeftijdsgenootjes? Wat doet ze dan met de buit? Zou Storm het weten? En haar vriendje Sem?

Ik kan het maar moeilijk geloven en weet ook niet hoe ik er mee om moet gaan, dus zeg ik nog maar niks tegen har. Ik realiseer me dat ik hier niet alleen in moet opereren. Nadat ik ze heb afgezet rij ik meteen door naar Anouk. Haar auto en fiets staan voor de deur, maar ze doet niet open als ik aanbel. Misschien is ze even wandelen. Ik vis de sleutel uit mijn zak en laat mezelf binnen.