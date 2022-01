Datingapp profielfoto’s: “Ik kwam mijn eigen hondje tegen op Tinder”

Afgelopen jaar kwam ik mijn eigen hondje tegen op Tinder. Als je dacht dat je alles gehad had… Uiteraard meteen naar rechts geswiped. Niet voor de man in kwestie, maar om erachter te komen wat er in vredesnaam aan de hand was.

De jongen bleek een goede vriend van mijn ex, die mijn schatje op zijn foto’s had ingezet om matches binnen te halen. „Werkt altijd”, stuurde hij. Het zette me aan het denken... Zijn wij vrouwen echt zo zwak dat we direct happen als er schattige diertjes in beeld zijn?

Vent met een viervoeter

Als ik de dating apps moet geloven, heeft driekwart van de mannen tegenwoordig een hond. Te pas en te onpas zie ik players poseren met Pomeranians, Rottweilers en alles daartussenin. 9 van de 10 keer ook ’leenhondjes’ om vrouwenharten mee te veroveren. Want: een vent met een viervoeter oogt liefdevol, betrouwbaar en is nooit lang van huis. En daar houden wij vrouwen van!?

Eerlijk is eerlijk, het triggert bij mij wel iets. Net zoals ik in het verkeer vól op de rem trap wanneer er iemand met een hond wil oversteken (hondjes voor alles!), zo kan ik iemand ook al blindstarend op zo’n beesie naar rechts swipen. Makkelijk scoren voor hem! Maar op date gaan puur om iemands viervoeter te ontmoeten, dat doet toch geen hond? Katten schijnen overigens een averechts effect te hebben, blijkt uit een dating profielfoto onderzoek. Cat people worden als introvert gezien en (te veel) op zichzelf. Kat in de zak, skip dat!

Alles in de strijd

Maar waar moeten we dan wél op swipen? De snuiter met de snoek? De hot shot bovenop de Hummer? De guy met de guns? Die bink met zijn ontblote bast? De vrolijke vogel op vakantie? De joker in zijn designer jackie? De kerel met kids (niet van hem hoor, maar nichtjes, buurjongetjes of willekeurige buurtkinderen). Alles in de strijd om zieltjes te winnen.

Dan zijn er nog de mannen die groepsfoto’s met hun veel aantrekkelijkere vrienden als openingsfoto hebben. En je raadt het al: hij zelf is altijd de minst knappe knakker. En wat dacht je van de man die kennelijk alleen maar goede foto’s samen met zijn ex had en haar voor het gemak op elke profielfoto heeft doorgekrast?

Dan is er ook nog de kale die overal een petje draagt. De korte die alle foto’s in kikkerperspectief schiet. Of, de horror, de gast die met gezichtsfilters in de weer gaat. De gozer met veel te vage kiekjes (weet je nog mijn ontmoeting met Charlie?) is voortaan uiteraard een grote rode vlag voor mij. En ook te veel selfies zijn een no go.

Laat je ex erbuiten

Zo kan ik nog wel even doorstomen, maar waar mijn profielfotopleidooi op neerkomt? Gooi niet allerlei geks in de strijd om als toffe peer over te komen. En ben je niet moeders mooiste, langste of slankste? Own it! Laat je ex, je buurmeisje en die veel te dure klok er lekker buiten. Een beetje self(ie)vertrouwen doet wonderen. Gooi die betrouwbare blik erin en wees vooral jezelf.

Mijn hondje werkt in ieder geval niet meer mee aan andermans catfish-praktijken en ik heb haar bij deze op elke datingapp op ál mijn profielfoto’s geclaimd.