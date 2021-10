Daghoroscoop 5 oktober - Los problemen van anderen niet op, Ram

VANDAAG JARIG

Familierelaties zullen in financieel opzicht van belang blijven. De kans is groot dat je in de loop van de afgelopen jaren van familie geërfd hebt. Mocht je wat geld willen investeren, denk dan aan de horeca: hotels, restaurants, cateraars e.a. Probeer jouw vermogen verder op te bouwen.

RAM

Laat je mentaal niet uitputten door te trachten de problemen van andere mensen op te lossen. Roep de hulp van een expert in als je moeite hebt je financiën op orde te houden en een betalingsachterstand in te halen.

STIER

Een prima dag om karweitjes in en rond je huis op te knappen, rekeningen te betalen en je administratie bij te werken. Iemand op de werkvloer kan zich tot je aangetrokken voelen; het zal je vleien maar, kan je ook ontredderen.

TWEELINGEN

Jouw gedachten kunnen vooral je geliefde betreffen en het zal moeite kosten je op iets anders te concentreren. Toch kan het nodig zijn om van je wolk af te komen en je werk te doen. Voorkom dat de baas je in de gaten gaat houden.

KREEFT

Er zit liefde in de lucht, maar er wordt ook geroddeld. Je oog kan ineens vallen op iemand die je niet eerder een blik waardig hebt gekeurd. Een of andere erfenis kan bepaalde deuren openen en problemen in oplossingen veranderen.

LEEUW

Een recent gesprek met een ouder familielid kan je interesse voor familiegeschiedenis hebben opgewekt. Je verdiepen in genealogie kan tot een leuke hobby uitgroeien naarmate je meer gefascineerd raakt door je kleurrijke voorouders.

MAAGD

Een goed moment om met een spaarplan te beginnen. Zet het benodigde geld opzij als het je ernst is met een verdere studie voor jezelf of je kinderen. Spaar ook voor andere grote uitgaven en koop niet eerder dan het geld beschikbaar is.

WEEGSCHAAL

Volgens de kosmos ben je in een uitstekende stemming en voel je je fit. Gesprekken en ontmoetingen verlopen prettig en een tochtje door de stad kan aangename contacten opleveren, en wie weet, een leuke uitnodiging.

SCHORPIOEN

Tijd die je aan nadenken besteedt, zal waardevol blijken te zijn. Jouw geest doorziet snel problemen en bedenkt oplossingen. Trakteer jezelf op een sauna, massage of bezoek aan de kapper. Begin vandaag als je wilt afslanken.

BOOGSCHUTTER

Koppel jouw vooruitzichten liever aan die van een groep dan er alleen voor te gaan. Bespreek de rol die je wilt spelen. Toon je geen mak schaap, eerder de boze wolf. Neem het voortouw bij alles wat gebeuren moet.

STEENBOK

Met een positieve instelling kun je op het werk wonderen verrichten en je kans op promotie vergroten. Benader je werk efficiënt en effectief. Een prima dag om veranderingen door te voeren en personeel te motiveren.

WATERMAN

Een prettig gesprek met vrienden of gelijkgestemden zal je emotioneel bevredigen. Het is tijd om zaken van de positieve kant te bekijken, te glimlachen en ervoor te kiezen om gelukkig te zijn. Maak plannen voor een reis.

VISSEN

Je zult geduldig en tolerant moeten zijn om de dag ongeschonden door te komen. Om dingen voor elkaar te krijgen is een flexibele houding nodig en geen ongecontroleerde aanpak. Neem een besluit dat je leven kan veranderen.

