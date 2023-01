Lekker in je vel-coach Mieke: ’Diëten is niet meer van deze tijd’

Vanaf maandag gaan we met jou als coach aan de slag. Vertel eens iets over jezelf?

„Ik ben Mieke Kosters en woon in Amsterdam met Jaap en mijn drie kinderen van negentien, zeventien en twaalf. Vroeger werkte ik in de marketing en communicatie, daarna heb ik trainingen gecreëerd om mensen bij het afvallen te begeleiden. Daarbij ligt de focus op regie pakken over je eetgedrag. Uiteindelijk is het uitgegroeid tot een bedrijf met vele coaches en zelfs een coachopleiding. Begin dit jaar heb ik het roer omgegooid. Ik besefte dat ik weinig contact had met de mensen die wij helpen, dus nu ontwikkel ik weer zelf trainingen.”

Heb jij altijd gezond geleefd?

„Vroeger was ik te zwaar. Vanaf mijn vijftiende was ik veel bezig met mijn gewicht en begon ik met diëten. Hierdoor viel ik af, maar uiteindelijk zaten die kilo’s er altijd weer aan. Tot mijn drieëndertigste heb ik gejojood met mijn gewicht. Tijdens beide zwangerschappen kwam ik meer dan 30 kilo aan. Na de geboorte van mijn zoon keek ik in de spiegel en besloot dat er verandering moest komen, maar ik had zó geen zin meer in het volgende dieet.”

Hoe ben je die kilo’s dan kwijtgeraakt?

„Ik ben mezelf gaan afvragen: hoe kan het dat mijn slanke vriendinnen ook borrelen en ongezonde dingen eten, maar niet aankomen? Uiteindelijk kwam ik erachter dat zij helemaal geen dieet volgden, maar dat hun eetpatroon anders was dan dat van mij. Op een borrel aten zij bijvoorbeeld drie bitterballen, ik minimaal vijf en nog chips en kaas. Vervolgens ben ik onderzoek gaan doen naar gedragsverandering en heb ik veel boeken gelezen. Ik dacht altijd: ik wil alles eten, maar mag niks, want ik moet afvallen. Dit noem ik nu ’arme ik’. Wanneer je tegen jezelf zegt: ’Ik mag alles eten, maar ik kies er zelf voor om het niet te doen, want ik wil slank blijven,’ sta je veel steviger. Met die instelling ben ik 18 kilo afgevallen, terwijl ik elke dag chocola at en regelmatig wijn dronk. Ik heb simpelweg regie genomen over mijn eetgedrag.”

Waarom ben jij dit jaar onze coach?

„Ik ken VROUW al een tijdje. Twee jaar was ik columnist. Verder heb ik deze challenge al eens eerder met VROUW gedaan en die was toen erg effectief. Ik denk dat dit een tijd is voor een methode als die van mij. Diëten is niet meer van deze tijd. Wanneer mensen zich aan diëten en strenge regels moeten houden, voed je het ’arme ik-gedrag’ waar ik het eerder over had. Deze methode is anders dan snel kilo’s verliezen en meer gericht op zelfontwikkeling. Als je wilt afvallen en je blijvend goed wil voelen, is regie pakken wat mij betreft het enige wat echt werkt.”

Wat betekent een gezonde leefstijl voor jou?

„Ik vraag vaak in mijn trainingen: hoe wil jij dat de komende tien jaar eruit gaan zien? Zelf wil ik bijvoorbeeld graag nog fit zijn, reizen en veel dingen doen waar ik fitheid en vitaliteit voor nodig heb. Dat is wat een gezonde leefstijl voor mij betekent, het maakt je leven op alle fronten leuker. Het is funest als je te lage verwachtingen van jezelf accepteert en je erbij neerlegt dat je toch nooit slanker zal worden. Dan leg je de regie over je eetgedrag ook neer. Dit werkt door op veel aspecten in je leven.”

Denk je dat jouw leefstijl ook voor onze lezeressen zal werken?

„Grappig genoeg is mijn leefstijl eigenlijk niks bijzonders. Als je het helemaal plat slaat, komt mijn aanpak neer op minder eten en meer bewegen. Maar als dat zo makkelijk was, zou iedereen al slank zijn. Veel mensen maken het moeilijk voor zichzelf, bijvoorbeeld door te zeggen: ’Ik ben een emotie-eter.’ Dat is iets wat je jezelf hebt aangeleerd. Je kunt echt fit zijn en nog steeds dingen doen die je leuk en lekker vindt. Daarvoor moet er vaak wel iets veranderen in je eetpartroon. Ik kan helpen om die keuzes te maken, maar ik ben niet je moeder die je dingen gaat verbieden. Je moet zelf de regie willen pakken.”

Wat kunnen onze lezeressen van jou verwachten deze vier weken?

„Ten eerste heb ik voorbeeldweekmenu’s gemaakt. De recepten kun je in categorieën plaatsen, van S naar XL. Als je slechts S of M gerechten eet, zul je afvallen. Wanneer je alleen L gerechten eet, zal dit tegengesteld werken. Het is dus belangrijk om een balans te vinden. Als je een S ontbijt en S lunch eet, kun je prima een L diner eten en alsnog afvallen. Dat ga ik laten zien. Je hoeft je niet aan de menu’s te houden, maar je kunt ze wel als leidraad gebruiken. Ten tweede ga ik je helpen omgaan met moeilijke momenten en gedachtes die je niet verder helpen. Ik laat manieren zien en geef tips waardoor je makkelijker keuzes kunt maken.”

Zijn deze menu’s voor iedereen toegankelijk en betaalbaar?

„Absoluut. Het ene gerecht zal duurder zijn dan het andere, maar je vindt altijd iets wat bij jou en je budget past. Het is wel essentieel dat je in je eetpatroon ook plaats maakt voor lekkere dingen, die niet per se gezond zijn. Ik hanteer zelf de 80-20 regel. Als je voor tachtig procent gezonde keuzes maakt, kun je best af en toe iets ongezonders eten.”

Mag je ook een spijbeldag hebben?

„Die heb je niet nodig, dat is dieettaal. Je mag best af en toe te veel eten, dat doet iedereen. Eet je bijvoorbeeld in het weekend iets meer, dan compenseer je dat weer doordeweeks. Zo doe ik het ook.”

Wat gaan we allemaal nog meer doen tijdens de challenge?

„Er komen vier livesessies. Daarin kan ik nieuwe technieken en vaardigheden aanleren. En ik beantwoord vragen van vrouwen die meedoen. Dus laat het weten als je ergens tegenaan loopt, ik help je graag.”

Maar wat als we te weinig tijd hebben?

„Dan moet je niet meedoen. Te druk zijn is een veelgebruikte smoes. Maar je kan toch niet te druk zijn om goed voor jezelf te zorgen? Je moet wel voor je doelen willen gaan en bereid zijn om er tijd voor vrij te maken. Een gezonde levensstijl komt niemand aanwaaien.”

Wat hoop je zelf met deze challenge te bereiken?

„Ik hoop dat de deelnemers zullen inzien dat afvallen en beter voor jezelf zorgen heel leuk is. Je gaat je zoveel beter voelen. Mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen daarbij te helpen. Niet door het zoveelste dieet te gaan volgen, maar door zelf leiding te nemen. Ik ga laten zien hoe je dat doet. Niets smaakt zo lekker als regie over je eetgedrag!”

Meedoen

• De VROUW Lekker in je vel-challenge is gratis en iedereen kan vanaf maandag 9 januari 2023 vier weken lang meedoen.

• Meedoen? Ga naar vrouw.nl/lekkerinjevel voor alle informatie over de challenge of de besloten Facebook-groep en meld je aan voor de besloten groep. In deze groep is er elke dag wel iets te doen. VROUW en Mieke Kosters delen er lekkere recepten, informatieve video’s en tips en tricks om een gezonde leefstijl vol te houden. Daarnaast biedt de groep je de mogelijkheid om in gesprek te gaan met andere deelnemers.

• Ook zonder Facebook kun je meedoen aan de challenge. De menu’s en artikelen worden ook verspreid via onze nieuwsbrief. Aanmelden is simpel: ga naar www.telegraaf.nl/nieuwsbrieven en vink VROUW Dagelijks en VROUW Wekelijks aan. Dan ontvang je elke vrijdag de menu’s voor de week erop. Zo mis je niets meer van de challenge!

