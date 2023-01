Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Astrid uit B&B vol Liefde: ’We hebben innig verstrengeld in de gang gestaan, trillend op onze benen’

Door Marijke Lemmers Kopieer naar clipboard

’Het is ongelooflijk hoe het samen draait.’ Ⓒ Feriet Tunc

Astrid de Wit (49) werd door tv-programma B&B vol Liefde plotsklaps een veelbesproken en verguisde BN’er. Maar dat deert haar niet meer, want ze is inmiddels dolgelukkig met Harmjan (54). Wij zochten haar op in Oostenrijk.