’Ik word er gek van dat ik mijn man de hele tijd om me heen heb’

Wat was ik opgelucht toen mijn man deze zomer eindelijk weer twee dagen per week naar kantoor mocht. Ik hou zielsveel van hem, maar na maandenlang iedere dag van de week, de hele dag samen, kon ik hem wel wat aandoen. Mijns inziens is het gewoon niet gezond, dat je als partners zo lang de hele tijd op elkaars lip zit. Natuurlijk ben je niet voor niets samen, maar er is ook nog zoiets als te veel van het goede.

Ruimte

Heel simpel: ik hoef hem gewoon niet de hele tijd te zien. ‘s Avonds en in het weekend is meer dan genoeg. Dan ben je blij elkaar na een dag werken weer te zien en heb je bovendien ook nog wat te bespreken. Ja, we zijn getrouwd, maar we zijn geen Siamese tweeling. Maar zo langzamerhand krijgen ik bijna behoefte aan een scheidingsoperatie.

Het helpt niet mee dat we in ons huis geen ruimte hebben waar een van ons zich tijdens de werkdag kan terugtrekken. Als ik hem nou nog acht uur lang in een werkkamer op kon sluiten, zou dat al een stuk schelen. Daarnaast is thuiswerken bovendien niet zijn sterkste kant.

Gezellig?

Waar ik, als freelance journalist, gewend ben aan mijn eigen keukentafel te werken, al dan niet met een stel kinderen om me heen, kan mijn man moeilijk omgaan met het versmelten van de werk- en thuisomgeving. Wat ertoe leidt dat hij óf geïrriteerd raakt door alle afleiding die het thuisfront hem geeft, óf dat hij zelf juist voor die afleiding zorgt door plotseling te besluiten de plataan in de tuin te gaan snoeien met alle herrie die daarbij hoort, of het lumineuze idee krijgt een taart te gaan bakken, terwijl ik aan die eerder genoemde keukentafel probeer een deadline te halen.

Hij is een geweldige partner, maar als collega laat hij nogal te wensen over. En ik kan hem op de vrijmibo niet eens ontlopen. De afgelopen tijd hoor ik van veel mensen dat ze het zo gezellig vinden om zoveel samen te zijn, dus misschien zegt het wat over mij, maar sorry, ik ben mijn vent liever kwijt dan rijk. In ieder geval een groot deel van de dag. Ik ben gesteld op de rust van mijn lege huis, als de kinderen op school zijn en mijn man op kantoor.

Bespied

Ik mis de totale stilte, zodat ik alleen het ruisen van mijn eigen hersenen en het tikken van mijn toetsenbord hoor terwijl ik mijn stukjes zit te schrijven. Ik wil door mijn huis kunnen dwalen zonder iemand tegen te komen. Ik wil af en toe kunnen lanterfanten zonder dat iemand dat ziet. Ik voel me bespied, niet omdat ik dingen doe die mijn man niet zou mogen zien, maar gewoon omdat hij de hele tijd ziet wat ik aan het doen ben.

Ik heb afstand nodig, een deel van mijn leven moet van mij zijn, alleen van mij, en niet ook van hem. Ik wil samen, maar niet met hem vergroeid zijn. Want ik ben niet wij, ik ben ik. Maar als dit nog veel langer zo doorgaat, bestaat die ik straks niet meer, omdat er alleen nog maar ons samen is.

Bloedirritant

Laatst las ik dat het aantal echtscheidingen sinds de coronacrisis is toegenomen, omdat mensen door al dat samenzijn teveel geconfronteerd worden met elkaars mindere kanten. Iedereen heeft die nou eenmaal, maar als je er volcontinu mee moet leven wordt een kleine irritatie op een gegeven moment een onoverkomelijk probleem.

Zoals dat hij steeds al z’n gebruikte servies en bestek gewoon maar op het aanrecht laat liggen de hele dag. Of zes keer per dag iets te eten gaat maken. Bloedirritant vind ik die beboterde messen en bordjes met kruimels overal. Maar aangezien er voorlopig geen einde aan deze situatie lijkt te komen, zal ik ermee moeten leren leven. Misschien dat ik een straalkachel in de schuur zet en mijn man daar iedere ochtend met thermoskannetje koffie en een gevuld broodtrommeltje naartoe stuur.

Als hij dan om 17.00 uur weer over de drempel stapt ben ik blij hem te zien en blijft mijn aanrecht schoon. Het zijn nou eenmaal desperate times en die vragen dus om desperate measures. In liefde en oorlog is tenslotte alles geoorloofd. En om die liefde te behouden, kan ik beter de oorlog voorkomen voordat die begint.