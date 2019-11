Ben jij het eens met de onderwijsstaking?

VROUW-collega M. kreeg vandaag een brief waarin staat dat het bestuur van de school van haar dochter (9) verrast was door het onderwijsakkoord. Door het akkoord leek de staking niet meer nodig, schrijft de school. In de loop van het weekeinde werd het de school echter duidelijk dat het om ’incidenteel geld’ gaat, terwijl het onderwijs juist ’structureel geld’ nodig heeft. „De huidige problemen los je niet op met een uitkering”, valt in de brief te lezen. Daarom gaat die betreffende school aanstaande woensdag toch staken.

Oppas

Door het plots weer aankondigen van de lerarenstaking komen veel ouders in de problemen. Ze hebben nu geen oppas meer voor hun kind, stelt de Telegraaf.

Ouders hadden al een oppas voor de stakingsdag geregeld en hebben die vrijdag, toen werd gemeld dat de werkonderbreking niet zou doorgaan, weer afgezegd. Nu gisteren bekend werd dat er toch wordt gestaakt, moeten ouders in korte tijd mogelijk alsnog voor vervanging zorgen. Voor velen is het een onduidelijke situatie. „Ouders weten niet of hun kind wel of niet naar school moet", zegt Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs. 'Dat zorgt voor veel verwarring."

