Hanneke houdt niet van vakantie: ’Op dag drie wil ik al naar huis’

Altijd op reis

Judith van Wijk (46) is onderwijsadviseur en blogger. Ze is getrouwd en moeder van vier kinderen van 16, 13, 11 en 8. Ze is een echte globetrotter.

“Ik word onrustig als ik niet reis, ben snel verveeld. Dat reislustige heeft er altijd wel ingezeten. Als kind gingen we veel naar Frankrijk en Luxemburg en toen ik op mezelf ging wonen, reisde ik niet veel, maar wel ver – ik ben onder andere naar China, Australië en Canada geweest. Nadat mijn kinderen waren geboren, bleef ik heel sterk de behoefte houden om iets voor mezelf te doen. Ik maakte persreizen, maar ging ook met vriendinnen weg. Het gevoel van vrijheid, nieuwe dingen ontdekken, alles achter je laten en even alleen maar met jezelf bezig zijn, vind ik heerlijk. Ik mijd toeristische plaatsen, het liefst zoek ik het in het authentieke. Naast de reizen die ik alleen maak, ga ik ook veel weg met mijn gezin. Zo zijn we net naar Albanië geweest en sta ik op het punt te vertrekken naar Edinburgh met mijn dochter. Over een maand ga ik met een vriendin naar Letland.

Last van heimwee heb ik niet. Voor mijn man hoeft het vele reizen niet, hij blijft graag bij de kinderen. De jongste vindt het weleens lastig dat ik zo vaak weg ben. Mijn favoriete reisland is IJsland. Maar ook in Nederland kun je de mooiste plekken ontdekken, zo zijn we dit jaar al naar Monnickendam en Edam geweest en gaan we nog naar Mechelen in België.

Jaarlijks ga ik zo’n zes tot tien keer weg en dan nog wat weekendjes in Nederland tussendoor. Vliegen probeer ik te minderen, maar vaak ontkom je er niet aan. Last van vliegschaamte heb ik niet. Ik woon weer in een duurzaam huis en probeer op een andere manier mijn steentje bij te dragen.”

Thuisblijver

Hanneke Mijnster (42) is journalist en alleenstaande moeder van twee zonen van 14 en 12. Ze is echt een huismus.

“Ik vind niets leuk aan reizen. Het organiseren alleen al! En ook het feit dat je vastlegt dat je een bepaalde periode weg bent, vind ik heel beklemmend. Op dag drie wil ik altijd naar huis. Dan heb ik heimwee en niet zozeer naar mensen, maar wel naar mijn eigen bed en bank. Ik mis mijn gewone leven, ik wil het liefst dat alles dan weer normaal is. Toen de kinderen nog klein waren, heb ik heel wat keren de vakantie vroegtijdig afgebroken. Twee jaar geleden ging ik een week met de kinderen naar Vlieland. Ik had het zo geregeld dat er op dag drie een goede vriendin zou komen. Daar zou ik dan naar kunnen uitkijken en het zou me er doorheen slepen. Het werkte even. Dag drie viel inderdaad mee, maar dag vier wilde ik alsnog naar huis. Ik voel me dan ellendig en ook een sukkel omdat ik niet kan genieten van iets wat voor zoveel mensen heel leuk is. Om me heen heeft iedereen de tijd van z’n leven en ik verlang alleen maar naar de terugreis.

Dit jaar heb ik in de zomer een zesdaagse reis met mijn kinderen naar Barcelona gepland. Ik weet nu al dat ik er in de week voorafgaand aan het vertrek vreselijk tegenop ga zien. Er zullen ook deze vakantie weer moeilijke momenten komen, maar dan trek ik me maar even terug in mijn eigen binnenwereld. Het scheelt dat mijn kinderen nu wat ouder zijn en wat meer hun eigen gang gaan. Het zijn meer kameraden geworden, ik hoef ze niet meer op sleeptouw te nemen. Ik hoop dat we het leuk gaan hebben.”

Meer VROUW

