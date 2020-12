Handige tips: zo verf je zelf je uitgroei

Praat Mee

Vind jij het saai als jouw vrienden geen alcohol drinken?

Voor de een is de coronacrisis een reden om meer alcohol te drinken, terwijl het voor anderen een kans is om juist te minderen; er is toch geen vrijmibo. De nieuwe campagne ‘dranquilo’ is door de overheid in het leven geroepen om mensen aan te moedigen drinkgewoontes te doorbreken. Wat vind jij erva...